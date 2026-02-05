Ormai sappiamo quasi tutto del nuovo telefono di Samsung: come sarà Galaxy S26

Samsung sta per lanciare i nuovi smartphone della famiglia Galaxy S. Le anticipazioni sono molte. Certo, l’azienda non ha ancora anticipato nulla ma ci sono già parecchie caratteristiche che si possono intuire.

FANPAGE.IT | Immagine pubblicata da Sperandio4Tech

Manca poco. Tra circa un mese Samsung presenterà la nuova gamma di Galaxy S. Parliamo dei top di gamma, gli smartphone di punta pensati per aggredire la fascia di clienti disposti a spendere di più. Negli ultimi giorni sono spuntati sui social diverse indiscrezioni. Abbastanza da aver anticipato ormai buona parte delle caratteristiche di questi smartphone.

La famiglia di Galaxy S arriverà sul mercato con tre modelli. Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra. Per adesso nessuna sorpresa sui nomi. È la nomenclatura tipica dei Galaxy S. Anche il design non dovrebbe stravolgere la linea dei dispositivi. L’unica cosa che cambia in maniera abbastanza evidente è il comparto fotografico.

Le immagini del back pubblicate da Android Headline mostrano le tre fotocamere posteriori incastonate in un modulo in rilievo. Nei modelli della linea Galaxy S25 invece erano inseriti come elementi all’interno del back. Lo spessore si riduce di qualche millimetro. Come spiega HDBlog, il Galaxy S26 Ultra, il modello di punta, dovrebbe passare da 8,2 millimetri a 7,9 millimetri.

Samsung Galaxy S26 | Le caratteristiche tecniche

Al netto del design, al momento ci sono già molte indicazioni sulle caratteristiche tecniche. I tre modelli varieranno nella forma. Il più grande sarà il Galaxy S26 Ultra, con un display in grado di arrivare a 6,9 pollici. Il più piccolo sarà S26 con un display da 6,3 pollici. Ci sarà la S Pen, il pennino di Samsung per scrivere o disegnare sullo schermo. Non scontato: lo scorso anno per la prima volta la S Pen è sparita dai telefoni della linea Fold.

Qui le camere posteriori dovrebbero essere quattro: una principale da 200 MP, una ultrawide da 50 MP e poi due teleobiettivi. Il primo 5x da 50 MP e il secondo un 3x da 10 MP. Il sistema operativo sarà essere invece Android 16, l’ultima versione del software di Google. Svelate anche le quattro colorazioni possibili: nero, bianco, silver shadow e cobalt violet.

Samsung Galaxy S26 | Costi e data di uscita

La data di lancio prevista per i nuovi Samsung sarà il 25 febbraio. Le informazioni sui prezzi invece sono ancora confuse. Secondo diversi segnali dovrebbe essere in rialzo, alcuni leaker parlano di cifre decisamente in rialzo. Altri invece sono meno pessimisti e annunciano rialzi più moderati. In ogni caso non dovremmo essere troppo distanti dal solito: attorno ai 1.000 euro per il modello base S26 e sopra i 2.000 euro per la versione 1 TB dell’Ultra.