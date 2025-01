Samsung svela i Galaxy S25, ora il mercato degli smartphone si gioca sull’IA: prezzi e disponibilità

video suggerito

A cura di Valerio Berra

I nuovi Galaxy S25 sono arrivati. Da San Josè, in California, Samsung ha svelato tutta la sua nuova linea di smartphone. I modelli sono tre: Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. I cambiamenti sono due: uno è estetico, l’altro riguarda il software. Dal punto di vista estetico i nuovi Samsung Galaxy S25 Ultra hanno ceduto al loro design con angoli vivi. Ora i top di gamma Samsung hanno degli spigoli più smussati, come gli altri smartphone della linea.

Dal punto di vista software invece la variazione non è solo di qualche grado. I Galaxy S25 hanno deciso di puntare molto sull’intelligenza artificiale. La base è nota. Samsung utilizza una piattaforma personalizzata che si chiama One UI 7 ed è modellata su un sistema operativo Android 15. A questo l’azienda ha aggiunto un certo numero di funzioni basate sull’intelligenza artificiale e sviluppate insieme a Google.

L’intelligenza artificiale entra negli smartphone

Certo, in un mercato in cui si parla tanto di intelligenza artificiale ormai è complesso distinguere cosa fa parte di questa famiglia di algoritmi e cosa no. Gli S25 recuperano e potenziano un po’ di funzioni degli S24, come il fortunato “Cerchia e cerca” che permette di fotografare qualsiasi cosa per poi cercarla direttamente su Google. E poi aggiunto un po’ di funzioni nuove.

Forse fra tutte la più interessante sembra essere Now Brief, un’opzione che assorbe i dati lasciati sullo smartphone e li trasforma in un briefing quotidiano tarato sulle nostre giornate. Now Brief, spiega Samsung, studia i nostri comportamenti, prendi gli impegni da Google Calendar, guarda a che ora ci svegliamo di solito, quale giornale consultiamo alla mattina e quali app attiviamo durante la giornata.

Da tutte queste informazioni ci prepara un brief quotidiano. Interessanti anche le modalità di visualizzazioni. Collegato a Now Brief c’è anche Now Bar, un’isola di pixel che compare sul basso dello schermo dove vengono visualizzate alcune funzioni delle app che stiamo usando. Tutto l’impianto software lavora con un chip Snapdragon 8 Elite per Galaxy.

La nuova fotocamera ultragrandangolare da 50 MP

Senza soffermarsi troppo sui dettagli tecnici, la cosa interessante del nuovi Galaxy S25 è la fotocamera grandangolare da 50 MP. È un discreto passo avanti rispetto al modello precedente, dove per questo tipo di camera gli utenti potevano contare su 12 MP. Lato audio invece da segnalare l’opzione Regola Audio che è in grado di sistemare i rumori ambientali nei video.

Disponibilità e prezzi

I Galaxy S 25 sono disponibili dal 22 gennaio 2025. I prezzi, come al solito, variano molto in base al taglio e al modello. Vi lasciamo qui quelli presentati da Samsung per l’Italia:

Galaxy S25

Versione da 12 GB + 128 GB ad un prezzo consigliato di 929 euro

ad un prezzo consigliato di Versione da 12 GB + 256 GB ad un prezzo consigliato di 989 euro

ad un prezzo consigliato di Versione da 12 GB + 512 GB ad un prezzo consigliato di 1.109 euro

Galaxy S25+

Versione da 12 GB + 256 GB ad un prezzo consigliato di 1.189 euro

ad un prezzo consigliato di Versione da 12 GB + 512 GB ad un prezzo consigliato di 1.309 euro

Galaxy S25 Ultra

Versione da 12 GB + 256 GB ad un prezzo consigliato di 1.499 euro

ad un prezzo consigliato di Versione da 12 GB + 512 GB ad un prezzo consigliato di 1.619 euro

ad un prezzo consigliato di Versione da 12 GB + 1 TB ad un prezzo consigliato di 1.859 euro