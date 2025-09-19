Da oggi sono disponibili in Italia i nuovi iPhone 17: i prezzi di tutte le configurazioni

Il Day 1 è arrivato. Da oggi, 19 settembre, tutti gli iPhone lanciati da Apple lo scorso 9 settembre sono stati lanciati anche in Italia. I modelli sono quattro. Tre sono ufficialmente iPhone 17: il modello base, il Pro e il Pro Max. Uno invece è il nuovo iPhone Air.

Fine dell’attesa. Oggi i nuovi iPhone sono arrivati in Italia. Il 9 settembre all’Apple Park di Cupertino, in California, Tim Cook ha lanciato tutta la linea di nuovi smartphone. C’è tutta la famiglia di iPhone 17: modello base, modello Pro e modello Pro Max. E poi c’è iPhone Air, la nomenclatura ufficiale non prevede il numero 17 accanto. Qui vi lasciamo una scheda tecnica di tutti i nuovi iPhone presentati a Cupertino e qui una scheda sul nuovo sistema operativo iOS 26.

Vi lasciamo qui tutti i prezzi ufficiali dei nuovi dispositivi. Una nota. Rispetto al passato i prezzi sono sono aumentati. Sono rimasti sostanzialmente uguali. L’unico dispositivo con cui non si possono fare paragoni è iPhone Air. Di fatto questo modello ha cancellato il posto della serie Plus, la versione del modello base con lo schermo più largo. Ma ha dalle caratteristiche molto diverse: oltre ad essere più sottile punta sulla configurazione a una camera come iPhone 16e.

Quando costano i nuovi iPhone di Apple

iPhone 17 arriva sul mercato italiano in sei colorazioni. Ci sono quelle classiche neutre: bianco e nero. E poi ci sono quelle con tinte diverse: lavanda, azzurro nebbia e salvia. I tagli di memoria disponibili sono soltanto due: 256 GB e 512 GB.

iPhone 17 | 256 GB | 979 euro

iPhone 17 | 512 GB | 1.229 euro

iPhone 17 Pro è la serie con le caratteristiche più avanzate. Ha un design unibody in alluminio opaco che rompe con le linee del passato. Le tre fotocamere posteriori non sono incastonate in un blocco quadrato ma in un pannello rettangolare che lascia più spazio alla batteria. Qui le colorazioni disponibili sono blu profondo, arancione cosmico e argento. Arancione cosmico è la colorazione segnature per quest’anno.

iPhone 17 Pro | 256 GB | 1.339 euro

iPhone 17 Pro | 512 GB | 1.589 euro

iPhone 17 Pro | 1 TB | 1.839 euro

iPhone 17 Pro Max | 256 GB | 1.489 euro

iPhone 17 Pro Max | 512 GB | 1.739 euro

iPhone 17 Pro Max | 1 TB | 1.989 euro

iPhone 17 Pro Max | 2 TB | 2.489 euro

Arriviamo quindi a iPhone Air, il nuovo modello della famiglia di dispositivi Apple. Una sola camera come iPhone 16e ma lo stesso design con pannello posteriore della serie Pro. Sottile: 5,6 millimetri. E più largo del modello base: 6,5 pollici. Le colorazioni disponibili sono quattro: bianco nuvola, nero siderale, celeste e oro chiaro.