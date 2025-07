Quando uscirà l’iPhone 17: la data possibile e i leak con le prime immagini del nuovo modello Apple

Apple si prepara al lancio del nuovo modello di iPhone. Il dispositivo dovrebbe arrivare a settembre e per adesso il nome dato come più probabile è iPhone 17. Non ci sono ancora notizie ufficiali dall’azienda ma sui social sono comparse le prime immagini. Non è chiaro se siamo davanti a mock up costruiti a partire da previsioni o immagini trapelate da Cupertino.

Apple non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali. Ma possiamo già azzardare qualche previsione. Dal 2007 almeno una volta all’anno Apple ha presentato un nuovo modello di smartphone. Quest’anno è già successo. A fine febbraio è comparso l’iPhone 16e, il più economico della linea. Ora i mercati aspettano l’arrivo del nuovo flagship, lo smartphone che al netto di variazioni di naming dovrebbe chiamarsi iPhone 17.

Il lancio dei nuovi modelli di iPhone avviene a settembre, almeno da liturgia. Di solito tra la seconda e la terza settimana del mese. Il nome, quest’anno più del resto, potrebbe non essere scontato. Fino a questo momento gli iPhone hanno seguito una progressione numerica che ha saltato solo un numero: da iPhone 8 si è passati a iPhone X e poi a iPhone 11. L’iPhone 1 non è mai esistono: il primo è stato iPhone 2G. Apple aveva seguito questo schema anche per le versione del sistema operativo iOS ma con iOS 26 ha voluto adattare il numero della versione all'anno in cui entra in servizio.

Al momento non c’è ancora un giorno dato per favorito. Scorrendo spoiler e anticipazioni la presentazione dei nuovi modelli dovrebbe essere tra l’8 e il 12 settembre.

Le prime immagini di iPhone 17: i leak di MajinBU

Nelle ultime settimane sono emersi anche i primi leak, le prime informazioni non ufficiali che anticipano cosa verrà presentato a Cupertino, la sede di Apple in California. Uno degli account più prolifici per i leak è @MajinBuOfficial. Su X, fu Twitter, ha pubblicato una serie di anteprime partendo dalle cover prodotte da altre aziende.

Dalle immagini pubblicate da MajinBu la linea di iPhone 17 dovrebbe essere composta da quattro modelli. Un modello di iPhone 17 Air, il classico iPhone 17, il modello iPhone 17 Pro e il modello avanzato iPhone 17 Pro Max. Salta, di fatto, il modello Plus, la versione base della linea iPhone con lo schermo più esteso. Ed entra la linea Air, una linea che dovrebbe essere più economica ma con meno specifiche. Ripetiamo: sono tutte anticipazioni non confermate dall’azienda.

Interessante il comparto fotografico. Negli ultimi modelli Pro le tre camere posteriori non sono più confinate in un quadrato che contiene anche flash e sensori. Nel 17 Pro il quadrato si estende, diventa un rettangolo dove le tre camere sono posizionato da una parte e il flash dall’altro, dando un aspetto più simmetrico al dispositivo. Non solo. Per bilanciare meglio il retro, almeno a livello grafico, anche il logo Apple sembra scendere di qualche centimetro.