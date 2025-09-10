L’iPhone Air è il telefono del futuro: è sottile, ha l’effetto WoW ma ha un punto debole

Il 9 settembre durante la conferenza allo Steve Jobs Theatre di Cupertino, in California, Apple ha presentato la famiglia dei nuovi iPhone 17. I modelli sono quattro. Ci sono tre modelli che sono l’evoluzione di modelli già noti: iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Uno è completamente nuovo: iPhone 17 Air.

L'iPhone 17 Air è il primo in tante cose. Il più sottile, leggero, “è l’iPhone più resistente di sempre”, ha sottolineato John Ternus, vicepresidente dell’ingegneria hardware. È stato presentato il 9 settembre allo Steve Jobs Theatre di Cupertino, insieme a tutta la famiglia di iPhone 17. Non solo, il dispositivo è anche il primo a integrare il maggior numero di chip progettati direttamente dall’azienda: il nuovo A19 Pro (CPU con GPU a 5 core), l’N1 (chip per le connessioni wireless) e il C1X, un modem cellulare più veloce di quello dell’iPhone 16 Pro. Al di là di tutti i record, l’Air è interessante perché mostra dove Apple vuole spingersi in futuro.

Secondo alcuni analisti, infatti, l’iPhone Air potrebbe diventare il nuovo modello base dei dispositivi – compresi i tanti vociferati iPhone pieghevoli – mentre la versione Pro resterebbe destinata agli utenti più esigenti. Nonostante l'effetto "wow", l’Air come nel caso dell'Apple Vision Pro sembra quasi un prototipo: è un laboratorio di design che anticipa il futuro degli iPhone ma con un tallone d'Achille.

Quanto dura la batteria dell'iPhone Air

Per capire i punti deboli partiamo dal punto di forza: è sottilissimo. Proprio come il MacBook Air, anche questo dispositivo punta molto sulla leggerezza e sul design sottile, più che sulle specifiche tecniche. Nel video di presentazione, il telefono appare in equilibrio sul dito di una mano: più stretto del dito stesso. E infatti, con i suoi 5,6 mm di spessore e un display da 6,5 pollici, è l’iPhone più sottile e leggero mai realizzato. Tuttavia, rispetto al modello base iPhone 17, scende a qualche compromesso.

Il problema è la batteria: dura fino a 27 ore, contro le 39 dichiarate dell’iPhone 17 Pro Max. L’autonomia è inferiore rispetto agli altri modelli, per questo Apple ha lanciato contestualmente una nuova batteria MagSafe sottile, venduta a parte a 99 dollari, così l’autonomia sale a 40 ore.

Il design minimalista ha richiesto un altro sacrificio: l'Air ha solo un sensore posteriore. Non c'è un teleobiettivo dedicato, la fotocamera singola ha un secondo teleobiettivo e utilizza l'intelligenza artificiale per rendere le immagini più nitide, consentendo di offrire le stesse funzioni fotografiche dei modelli precedenti, ha promesso Apple. Certo. Questa non è una novità. Apple aveva seguito la stessa strategia anche per iPhone 16e, lo smartphone più economico della famiglia di iPhone 16.

Aspettando Apple Intelligence

Secondo Thomas Husson, analista tecnologico presso la società di ricerca Forrester, l'ultimo lancio a Cupertino ha evidenziato la necessità dell'azienda di recuperare terreno nell'intelligenza artificiale dopo aver posticipato il lancio di Siri. Non solo. Apple ha subito poi i dazi imposti da Donald Trump alla Cina, dove l'azienda realizza alcune linee dei suoi prodotti.

Qualcosa è cambiato a giugno, qunado Apple ha lanciato iOS 26. È il nuovo sistema operativo che dovrebbe ospitare nuove funizoni legate a Apple Intelligence, oltre che un nuovo design basato sul concetto di Vetro Liquido. Da qualche settimana è disponibile la versione Beta che sta portando negli ultimi aggiornamenti un po' di funzioni nuove: l'ultima è la gestione delle notifiche. L'IA seleziona quali farci vedere sullo schermo.

Al di là dei punti deboli l'Air è "come le scarpe di Manolo Blahnik", ha detto al New York Times Richard Kramer, analista finanziario di Arete Research del nuovo iPhone Air, paragonandolo al marchio di calzature di lusso. Ha aggiunto: "È passato molto tempo da quando la gente poteva tirare fuori il telefono a una festa e dire: ‘Wow. Fantastico'. Almeno per un po', l'iPhone Air sarà così". E non è poco.