iPhone 17, oggi la presentazione: orario, dove vederla e anticipazioni su modelli e prezzi

Oggi alle 19:00 (ora italiana) Apple ha organizzato un evento stampa nella sua sede principale: l’Apple Park di Cupertino, California. Non ci sono conferme ufficiali ma l’attesa è tutta per il lancio di iPhone 17, un nuovo capitolo per lo smartphone prodotto da Apple. Secondo le indiscrezioni dovremmo vedere anche il primo iPhone 17 Air, l’Apple Watch Ultra 3 e la nuova serie Apple Watch Series 11.

L’appuntamento per gli appassionati di Apple è alle 19:00, ora italiana. Qui inizierà la conferenza stampa in cui verranno annunciati i nuovi iPhone 17. Certo. Come al solito non esistono anticipazioni o notizie in embargo ma nel calendario liturgico dell’azienda guidata da Tim Cook è questo il momento dell’anno in cui si presentano i nuovi dispositivi. La conferenza è stata organizzata all’Apple Park di Cupertino, headquarter dell’azienda.

Tutto sta procedendo da tradizione. L’evento ha un nome evocativo e un logo fatto apposta. Si chiama “Awe Dropping.” mentre il logo è una mela che sembra vista attraverso un filtro termico. Non è chiarissimo a cosa si riferisce. Il logo dell’evento “It's Glowtime.” del 2024 era basato sui colori di Siri e faceva intendere un potenziamento dell’assistenza vocale e in generale del comparto di Apple Intelligence.

Molto si è già detto sui nuovi iPhone. Sono emersi leak, foto dei mockup usati dalle aziende per costruire gli accessori, progetti di smartphone con tanto di dati sulle misure tarati al millimetro. Addirirttura qualche giorno fa sono state avvistate le prime foto in strada. Insomma. Il pacchetto completo. I nuovi iPhone dovrebbero essere quattro. Abbiamo il modello standard: iPhone 17. Il modello sottile iPhone 17 Air, diretto concorrente del Samsung Galaxy S25 Edge. E poi i due modelli pro: iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Alla fine della conferenza dovrebbero arrivare anche gli annunci della nuova serie di Apple Watch, siamo alla 11, e poi il modello di fascia premium Apple Watch Ultra 3.

Dove vedere la presentazione del nuovo Iphone 17 in diretta: gli orari

Apple mette a disposizione diversi canali per vedere la conferenza in diretta con gli Stati Uniti. L’evento verrà trasmesso a Cupertino alle 10:00. Diciamo trasmesso perché negli ultimi anni Apple ha preferito mandare in scena un video registrato invece che fare un evento dal vivo. Qui in Italia saranno le 19:00. La presentazione dei nuovi iPhone si potrà vedere in diretta dal sito ufficiale di Apple.com. Non farete fatica a trovare il link dell’evento: si vede subito all’inizio della home page. Non solo. Apple ha messo a disposizione anche la diretta sul suo canale YouTube. Ora, cinque ore dall’inizio dell’evento, ci sono 7.736 persone che aspettano di vedere la diretta.

Cosa sappiamo sul nuovo iPhone 17: un nuovo design per le fotocamere

Guardando da fuori i nuovi modelli di iPhone c’è un dato che si vede subito. Il back è cambiato. Nei mock up die modelli iPhone 17 Pro e Pro Max lo slot dedicato alle fotocamere si estende per tutta la superficie del back di iPhone. La sua forma passa da quadrata a rettangolare. Le componenti si spostano. Vediamo le tre fotocamere da una parte, il flash e un sensore dall’altra.

Anche il logo di Apple che si trova sul retro cambia posizione: scende un po’ verso il basso per essere al centro del rettangolo sotto il sensore delle fotocamere. Dai mockup sono emerse anche parecchie indiscrezioni sulle dimensioni. iPhone 17 sarà spesso 7,8 millimetri, come iPhone 16. iPhone 17 Air arriva a 5,5 millimetri. I due Pro invece sono spessi 8,7 millimetri. Stando ai dati Apple questo potrebbe essere un aumento di spessore: gli iPhone 16 Pro erano spessi 8,25 millimetri.

Niente da fare invece per iPhone pieghevole. Il primo dispositivo di Apple con uno schermo in grado di piegarsi su se stesso non è in vista. Secondo qualche rumors dovrebbe arrivare nel 2026 ma ovviamente non è il primo anno che viene dato per certo l’arrivo di un modello foldable.

Se la forma è più facile da intuire, sull’hardware c’è qualche dubbio in più. Le fotocamere saranno sempre tre: principale, ultra grandangolare e teleobiettivo. Il chip dovrebbe essere un nuovo processore che potrebbe chiamarsi A19 Pro. Meno incertezze sul sistema operativo: sarà iOS 26, il sistema già mostrato da Apple basatodesign Liquid Glass. Dovrebbero arrivare anche i nuovi Apple Watch: il top di gamma Ultra 3, gli Apple Watch Series 11 e un nuovo Apple Watch SE. A giudicare dai leak saranno semplicemente modelli con upgrade.

Quanto costeranno i nuovi iPhone

Una delle più grandi incognite sui nuovi iPhone è il costo. Le politiche commerciali del governo guidato da Donald Trump hanno segnato un aumento dei costi per Apple che Reuters ha stimato in un miliardo di dollari solo in questo trimestre. Apple al momento è la terza azienda con la capitalizzazione più alta al mondo. In Borsa vale 3.530 miliardi di dollari. Bisognerà aspettare la fine della presentazione per conoscere i prezzi: Apple potrebbe decidere di alzarli per compensare le spese o recuperare da altri servizi.