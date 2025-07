Il nuovo Phone 17 avvistato per strada: cosa sappiamo sullo scatto che potrebbe svelare il telefono di Apple

Un prototipo avvistato per le strade di San Francisco riaccende il dibattito sulle novità in arrivo: dal modulo fotografico ridisegnato allo spessore record. Al momento Apple non ha rilasciato comunicazioni ufficiali.

Questa mattina su X sono comparse due foto. Entrambe mostrano un ragazzo con uno smartphone in mano, molto probabilmente un prototipo di iPhone 17 Pro. Le immagini sono state pubblicate dall'utente “Fox Puppy” (@Skyfops), che ha scritto: "Ho appena individuato un iPhone in fase di sviluppo in natura". Nelle foto, che sembrano essere state scattate a Union Square a San Francisco, si vede un uomo con occhiali da sole e cappellino con visiera che maneggia un iPhone avvolto in una custodia nera ingombrante. É una soluzione usata spesso da Apple. Quando i dispositivi sono ancora in fase di sviluppo vengono applicate cover per nasconderne l’aspetto definitivo del modello. Il ragazzo ha in mano due modelli, uno è un iPhone 16 Pro, apparentemente modificato per i test interni, con il logo Apple coperto da un adesivo identificativo, l'altro, molto probabilmente, un iPhone 17.

Finora si sa poco sul nuovo dispositivo. Da liturgia il lancio dei nuovi modelli di iPhone avviene a settembre, fino a quel momento circolano solo speculazioni e rumors sul nuovo modello di Apple. Le foto postate su X, potrebbero fornire indizi interessanti da confrontare con le prime indiscrezioni sull'iPhone 17 Pro.

Cosa rivelano le prime immagini social del modello

Le immagini mostrano dettagli interessanti: nell’angolo superiore destro compaiono due grandi aperture circolari, in linea con i render trapelati finora sul design di iPhone 17 Pro, che dovrebbe ospitare un modulo fotografico rettangolare con flash LED e scanner LiDAR allineati verticalmente. Anche le cornici metalliche delle lenti sono coerenti con le anticipazioni.

Nei modelli Pro più recenti, il classico quadrato che racchiude fotocamere, flash e sensori sta scomparendo. Con l’iPhone 17 Pro, molto probabilmente questa sezione si trasformerà in un rettangolo. Le tre fotocamere verranno allineate su un lato, mentre il flash e gli altri sensori trovano posto sull’altro, creando un design più ordinato e simmetrico. Inoltre, per armonizzare l’estetica del retro, il logo Apple sembra essere stato leggermente abbassato, così da bilanciare visivamente la nuova disposizione degli elementi.

Tutte le indiscrezioni sul nuovo iPhone17

Nelle ultime settimane sono emersi infatti le prime informazioni non ufficiali che anticipano cosa verrà presentato a Cupertino, la sede di Apple in California. Uno degli account più prolifici per i leak è @MajinBuOfficial. Su X, fu Twitter, ha pubblicato una serie di anteprime partendo dalle cover prodotte da altre aziende. Secondo MajinBu la linea di iPhone 17 dovrebbe essere composta da quattro modelli. Un modello di iPhone 17 Air, il classico iPhone 17, il modello iPhone 17 Pro e il modello avanzato iPhone 17 Pro Max.

Il modello Plus, la versione base della linea iPhone con lo schermo più esteso, potrebbe essere sostituito quindi dalla linea Air, che dovrebbe essere più economica ma con meno specifiche. Sono emerse anche indiscrezioni sulla linea cromatica. Il modello Pro potrebbe arrivare in quattro colori Nero, Blu Notte, Argento e una nuova variante Arancione. Tutte le versioni dovrebbero avere finiture opache per ridurre le impronte e mettere in risalto la scocca in alluminio.

Secondo le indiscrezioni, il dispositivo potrebbe avere uno spessore di appena 5,5 millimetri, un record per Cupertino. Per mantenere una buona autonomia nonostante il design ultra-slim, Apple starebbe valutando l’uso di batterie con anodo di silicio, tecnologia che garantisce una densità energetica superiore.

I modelli debutteranno con iOS 26, sistema operativo che introdurrà una rinnovata interfaccia in stile “vetro liquido” e nuovi strumenti basati su Apple Intelligence. Anche se le funzionalità avanzate di Siri e il tanto vociferato iPhone pieghevole non arriveranno prima del 2026, l’attesa per la prossima generazione è già altissima.