video suggerito

Samsung lancia il Galaxy S25 Edge, il telefono spesso meno di 6 millimetri: prezzo e caratteristiche Samsung ha lanciato Galaxy S25 Edge, l’ultimo smartphone della famiglia S25. È lo smartphone più sottile tra i Galaxy: 5,8 millimetri. Lo sforzo dal punto di vista ingegneristico è notevole ma qualche compromesso è stato necessario, a partire dalla batteria. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Galaxy S25 Edge è una prova di forza per il design di uno smartphone. Fa parte della famiglia degli S25, gli attuali top di gamma di Samsung presentati a gennaio. S25 è prima di tutto sottile. Se lo confrontiamo con S25 Ultra vediamo chiaramente la differenza. S25 Ultra è spesso 8 millimetri, S25 Edge non arriva nemmeno a 6 millimetri: si ferma a 5,8.

Certo, per il dato sullo spessore non è uniforme. Samsung S25 Edge, come siamo abituati, ha un comparto fotografico che sporge dalla scocca dello smartphone. Al netto di questo Samsung ha cercato di tenere tutte le caratteristiche degli altri modelli: i risparmi sono sulla fotocamera e ovviamente sulla batteria che riduce la sua capacità.

Uno smartphone progettato per l’IA: la prova di Gemini Live

Partiamo dalla base. Samsung S25 Edge ha puntato molto nelle ultime presentazioni sull’integrazione con l’intelligenza artificiale. Il modello di riferimento è Gemini, l’intelligenza artificiale sviluppata da Google che sta entrando negli smartphone Android. S25 Edge gira bene Gemini Live, una funzione che permette di inquadrare quello che abbiamo intorno a noi esattamente come se fossimo in videochiamata. È una funzione un passo oltre il “Cerchia e Cerca” usato da Android negli anni scorsi.

Invece di selezionare un elemento da una fotografia basta aprire la camera, registrare quello che abbiamo davanti a noi e chiedere all’intelligenza artificiale di fare una ricerca direttamente su Google con l’immagine che stiamo inquadrando. Lo scambio, ovviamente con una buona connessione, è parecchio fluido. Oltre a Gemini Iive, S25 Edge ha tutto il pacchetto di funzioni legate all’intelligenza artificiale presenti negli altri smartphone di S25.

Le caratteristiche tecniche di S25 Edge

Al netto del corpo da 5,8 millimetri di spessore, le caratteristiche tecniche dell’S25 Edge sono comunque quelle di un top di gamma: ha il corpo in titanio, un vetro Corning Gorilla Glass Ceramic 2 che aumenta la resistenza. Il processore alla base del telefono è uno Snapdragon 8 Elite Mobile Platform per Galaxy. Tre colorazioni disponibili: Titanium Silver, Titanium Jetblack e Titanium Icyblue.

Le fotocamera sono tre: due posteriori e una frontale. C’è un obiettivo grandangolare da 200 MP e uno ultragrandangolare da 12 MP. Galazy S25 Edge arriverà sul mercato con due tagli di memoria: 12 GB di RAM e 256 GB di storage e 12 GB di RAM e 512 GB di storage. I prezzi sono da fascia alti: 1.299 euro per il primo, 1.419 euro per il secondo.