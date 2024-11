video suggerito

L’intelligenza artificiale arriva su Android: ora puoi usare Gemini anche per i messaggi Sui dispositivi Android compatibili Google sta gradualmente introducendo Gemini, la sua intelligenza artificiale, anche su Google Messaggi. Questa nuova funzione può scrivere sms per te, fornirti suggerimenti su diversi argomenti oppure aiutarti a pianificare eventi. Ma per utilizzarla è necessario rispettare alcuni requisiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gemini, l'intelligenza artificiale (IA) di Google, ora è arrivata anche nei messaggi. Come annunciato a maggio 2024, da giugno è iniziato un roll out graduale che progressivamente introdurrà la nuova funzione su tutti i dispositivi Android compatibili.

Per scambiarsi messaggi con il chatbot di Gemini è sufficiente accedere alla sezione Google Messages, cliccare l'icona di Gemini, in basso a destra, e iniziare la conversazioni. Le funzioni che Gemini è in grado di svolgere sono diverse. Come spiega il sito ufficiale di Google, gli utenti possono utilizzare l'intelligenza artificiale per avere consigli su come scrivere un messaggio, pianificare eventi, avere suggerimenti, chiedere informazioni sugli argomenti più disparati oppure semplicemente per "intrattenersi con una conversazione divertente".

Come funziona Gemini su Google Messaggi

L'obiettivo è chiaro: entrare in modo sempre più vivo e capillare nei dispositivi Android. Dopo la funzione "Aiutami a scrivere" e "Perfeziona", lanciate recentemente su Gmail, che permettono di utilizzare l'intelligenza artificiale per scrivere il testo di un'email, Google punta a trasformare Gemini in uno strumento anche nell'app di messaggistica Google Messaggi.

Per testarlo, vi basta entrare nella chat e iniziare a chattare con il chatbot. Nel momento in cui si apre la chat, il dispositivo mostra i termini e le condizioni di utilizzo. Noi di Fanpage.it le abbiamo visualizzate sui nostri dispositivi.

Tra le informazioni degne di nota, nella schermata "Come viene usata la tua attività" Google specifica di utilizzare l'attività degli utenti in conformità con le Norme sulla privacy e l'informativa sulla privacy delle app Gemini, ma chiarisce che ogni utente può controllare questa impostazione.

Tuttavia, in ogni caso, Gemini non può visualizzare le chat con altri utenti, né ha accesso alla posizione esatte. Inoltre è sempre possibile eliminare la chat con Gemini o disattivare le app di Gemini, anche se le chat resteranno salvate nell'account fino a 72 ore dopo la disattivazione dell'app.

Cosa pui chiedere a Gemini

Il primo messaggio che visualizzerai aprendo la chat con Gemini è il seguente: "Ciao, sono Gemini in Google Messaggi. Parla con me per comporre bozze di messaggi, fare brainstorming, pianificare eventi o semplicemente avere una conversazione divertente".

Allo stesso tempo, però, un messaggio ammette che "Gemini commette errori", spiegando dopo che le conversazione con il chatbot non assicurano che tutte le informazioni fornite sono esatte. Qualche giorno fa, ad esempio, Gemini è impazzita e si è rivolta a un utente augurandogli la morte.

Sul portale del Centro della privacy per le app di Gemini, Google specifica soprattutto di non attribuire alle risposte di Gemini lo stesso valore o la stessa affidabilità di quella che si potrebbe riconoscere a "consigli medici, legali, finanziari o di altro tipo".

Per poter usufruire della nuova funzione Gemni su Google Messages inoltre è necessario che il proprio dispositivo rispetti una serie di requisiti, tra cui essere impostato su una delle lingue supportate (qui l'elenco), avere scaricato l'ultima versione di Google Messaggi, avere almeno 18 anni e aver attivato le chat RCS.