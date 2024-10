video suggerito

Ora l’intelligenza artificiale riesce a scrivere le mail al tuo posto: la nuova funzione di Google Su Gmail le opzioni Aiutami a scrivere e Perfeziona permettano agli utenti generare o modificare testi utilizzando l’intelligenza artificiale. Le nuove funzionalità sono già disponibili ma solo per gli utenti che si abbonano a Google One AI Premium o che hanno attivato Gemini per Workspace. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Era solo questione di tempo. L'intelligenza artificiale (IA) che scrive le mail al tuo posto è una delle grandi promesse della tecnologia moderna, e ora su Google basterà un prompt per riempire le bozze vuote. L'obiettivo è ridurre i tempi e aiutare gli utenti a svolgere in modo corretto compiti spesso noiosi. In realtà sono anni che Google utilizza l'IA, basti pensare a funzionalità come Smart Reply e Smart Compose, con l'ingresso di Gemini però l'azienda promette nuove modalità "per perfezionare le mail ancora più velocemente".

"A partire da oggi, Google lancerà gradualmente sul web la funzione "Aiutami a scrivere", insieme alla nuova opzione "Perfeziona", quest'ultima funzione sarà disponibile per la prima volta anche sull'app mobile", ha spiegato Google. Gli utenti potranno creare o modificare mail utilizzando Gemini IA. Quando apriranno la bozza vuota in Gmail apparirà una penna con una stella accanto sulla barra degli strumenti in basso. Una volta cliccato sopra potranno inserire un prompt e dare le indicazioni necessarie all'intelligenza artificiale per scrivere la mail.

Oltre a generare una bozza di email, "Aiutami a scrivere" può anche fornire suggerimenti su come formalizzare, elaborare o accorciare il messaggio. Le nuove funzionalità sono già disponibili ma solo per gli utenti che si abbonano a Google One AI Premium o che hanno attivato Gemini per Workspace.

Come utilizzare le nuove funzioni di Google

Le due nuove funzioni promettono di aiutare gli utenti a generare o modificare i testi delle mail. "Sul Web, la scorciatoia Aiutami a scrivere apparirà ora nel corpo della mail quando una bozza è vuota", ha spiegato Google. "La scorciatoia Perfeziona apparirà per le bozze con più di 12 parole", l'opzione sarà disponibile nel set di strumenti "Aiutami a scrivere", e gli utenti potranno cliccare Ctrl + H per perfezionare rapidamente una mail. Sui dispositivi mobili, l'opzione sostituirà la funzionalità "Perfeziona la mia bozza".

"Scorrendo sul testo verrà automaticamente visualizzato un output email rifinito. Da lì, gli utenti possono perfezionare ulteriormente la mail", ci sono diverse opzioni. Gli utenti potranno infatti scegliere tra Formalizza, Elabora o Accorcia per modificare la bozza.

Il pulsante Gemini AI ti segue mentre scrivi, e può essere utilizzato per inserire frasi brevi o blocchi di testo più lunghi, si può persino chiedere all'IA di replicare lo stesso stile e tono per concludere la mail. Al di là delle nuove funzioni di Google è sempre bene controllare cosa viene scritto, le allucinazioni dell'intelligenza artificiale potrebbero produrre errori o imprecisioni.