Gmail è al lavoro su una nuova funzione: cosa può cambiare per tutti gli utenti con Shielded Email Presto dovrebbe arrivare su Gmail la nuova funzione Shielded Email che dovrebbe permettere agli utenti di ottenere un indirizzo schermo o alias ogni volta che utilizza il propio account per visualizzare un certo sito web o scaricare un'app. Questo dovrebbe servire a ridurre lo spam nella propria casella di posta.

Google sarebbe al lavoro per introdurre una nuova funzione di Gmail per garantire ai suoi 2,5 miliardi di utenti una maggiore sicurezza e un nuovo strumento per proteggersi da messaggi spam e mail indesiderate. In base a quanto rivelato da Android Authority la nuova funzione dovrebbe chiamarsi Shielded Email e dovrebbe permettere agli utenti di creare mail schermo o alias uniche da utilizzare in tutti quei siti o app che chiedono di inserire la propria mail per accedere ai loro contenuti o usufruire dei loro servizi.

Cos'è la nuova funzione di Gmail

In sostanza, da quanto sono riusciti a ricostruire gli esperti di Android Authority, questa funzione consentirà a qualsiasi utente di creare una mail schermo unica ogni volta che utilizza la propria mail per iscriversi a un sito o scaricare un'app. I messaggi inviati a ogni mail schermo verranno probabilmente inoltrate al vero indirizzo mail, in questo modo ogni utente potrà ricevere e inviare mail senza rendere noto il suo vero indirizzo.

Inoltre, dato che ogni mail schermo è unica per un certo sito, l'utente potrà subito riconoscere da chi arriva la mail. Apple ha una funzione simile, ma è disponibile solo a pagamento, mentre non è ancora chiaro se il nuovo servizio, che potrebbe presto arrivare su Gmail, sarà o meno gratuito.

Il problema delle mail spam

Chiunque utilizzi una mail sa bene quanto possa essere fastidioso trovarsi la casella di posta intasata da messaggi inutili, pubblicità e perfino tentativi di truffa. In una parola sola, queste comunicazioni indesiderate vengono definite mail spam.

Gmail, spiega Android Authority, è uno dei client mail più sicuro ed efficace nel filtrare le mail spam oggi disponibili, ma utilizzando il proprio account per accedere a siti o contenuti web di ogni tipo, il rischio di ricevere messaggi pubblicitari periodici continua a essere presente.

Come proteggersi dalle mail spam

Al momento, Google cerca di limitare questo problema consentendo ai suoi utenti di segnale un certo indirizzo mail come spam o attraverso il suo sistema di rivelazione automatica di messaggi spam. Come si legge nella versione italiana del sito ufficiale, può essere utile segnalare le mail spam, che finiscono così nella cartella omonima, perché man mano che questo tipo di mail viene segnalato, Gmail riesce a riconoscerle sempre meglio, così da proteggere in modo sempre più sicuro gli utenti da mail simili o tentativi di truffa.