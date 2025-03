video suggerito

Ora c’è una funzione per capire se qualcuno ti sta truffando dal telefono: come funziona Scam Detection La funzione Scam Detection verrà introdotta su Android 15, l’ultima versione del sistema operativo sviluppato da Google. Per ora funzionerà soprattutto con i messaggi di testo: studia i pattern e i termini ricorrenti della conversazione per capire se si tratta di una truffa. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Google ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le truffe via smartphone stanno ingolfando le caselle della polizia postale. Arrivano via messaggio, attraverso i social, con chiamate di call center o con contenuti creati dall’intelligenza artificiale. Negli ultimi giorni stanno arrivando le prime funzioni per riconoscerle in automatico e bloccarle, a partire dai messaggi. Google ha annunciato che su Android 15, l’ultima versione del sistema operativo, verrà lanciato Scam Detection, una funziona che individua i messaggi sospetti nelle app di testo.

Scam Detection si basa sull’analisi dei pattern. Cerca le parole chiave, gli schermi ricorrenti e tutto quello che può far sospettare un tentativo di truffa. Al momento la funzione è attiva solo per gli sms e opera sul dispositivo. Vuol dire che l’analisi dei messaggi viene fatti direttamente dal software sullo smartphone, senza inviare i dati che vengono raccolti ad altri server.

Quando arriverà Scam Detection in Italia

Al momento Scam Detection è stata distribuita in lingua inglese ed è attiva in tre Paesi: Stati Uniti, Regno Unito e Canada. Google però ha spiegato che verrà distribuita anche in altre lingue. Come spesso succede queste analisi si basano proprio sui testi, quindi per rendere l’algoritmo efficiente bisogna farlo lavorare su conversazioni di truffe scritte in italiano. Non basta una semplice traduzione. Gli schemi di truffa sono sempre più avanzati e si adattono perfettamente a ogni lingua.

La funzione Deepfake Detection di Honor

Per aprile intanto Honor è pronta a lanciare un sistema di Deepfake Detection. Si tratta di un software che sarà in grado di analizzare i volti che compaiono sugli schermi dei nostri smartphone in video-chiamata. Se il sistema capisce che sono fatti con l’intelligenza artificiale ci viene inviato un alert. Deepfake Detection è stata presentata al Mobile World Congress di Barcellona insieme a un piano di investimenti da 10 miliardi di dollari sull'intelligenza artificiale.