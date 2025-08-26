Il primo indizio sul nuovo iPhone 17: quando verrà lanciato il nuovo telefono di Apple

Apple ha annunciato la data del suo prossimo evento. L’appuntamento è per il 9 settembre a Cupertino. Al momento non ci sono altre informazioni ma è una cosa è chiara: il pubblico si aspetta la presentazione del nuovo iPhone 17.

Ci siamo. Apple ha annunciato la data ufficiale del suo prossimo evento. Il 9 settembre alle 10:00 PT, le 19:00 in Italia, è previsto un nuovo evento di Apple. Il nome dell’appuntamento è Awe dropping. Questo è uno degli eventi più importanti per Cupertino. Non ci sono certezze, come al solito, ma è qui che dovrebbe essere presentato iPhone 17, il nuovo modello di smartphone. Anche se qualche avvistamento sembra già esserci stato.

Nei mesi scorsi era arrivata la presentazione di iOS 26, il sistema operativo che accompagnerà il lancio del dispositivo. Un sistema operativo basato su un’interfaccia completamente nuova che ruota attorno al concetto di Liquid Glass, Vetro Liquido.

Il dettaglio del logo: il segnale di Apple per i cambiamenti

Apple non ha rilasciato altre informazioni sull’evento del 9 settembre ma da tradizione questo appuntamento è legato al lancio dei nuovi dispositivi. L’unico indizio può arrivare dal biglietto dell’invito. Il simbolo che viene mostrato in pagina è il logo di Apple. Come sempre la colorazione non è stata scelta a caso. Quest’anno si gioca su sfumature che vanno dal blu al rosso, passando per il giallo. Come se fosse analizzato da una camera termica. Ogni anno la colorazione del logo aveva dato spazio a qualche speculazione. Nel 2024, con il lancio di iPhone 16, era stato molto facile capirla.

Allora l’evento si chiamava It’s Glowtime e il logo di Apple risplendeva come se Siri si fosse appena attivata. È stato l’anno in cui Cupertino ha lanciato su iPhone Apple Intelligence, la sua versione dell’intelligenza artificiale. Questa volta è più difficile capire cosa abbiamo davanti. Di certo però il nuovo logo non può confermare nessuno dei rumors che sono circolati, a partire dal primo iPhone pieghevole.