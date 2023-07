I prezzi dei vecchi iPhone stanno salendo, questo è stato venduto per 190.000 dollari Il modello finito all’asta era un iPhone 2G da 4 GB di memoria, un formato che ha venduto pochissimo. Nel 2007 era in vendita per 599 dollari, con 100 dollari in più si poteva prendere un iPhone con il doppio della memoria.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Apple ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lo scorso aprile lo youtber Marques Brownlee ha acquistato un iPhone sigillato e lo ha aperto in diretta. Nulla di strano. Brownlee è probabilmente lo youtuber più noto sulla piattaforma a occuparsi di tecnologia e sotto le sue mani sono passati decine di smartphone sigillati. Quella volta però avevano sulla sua scrivania qualcosa di diverso: uno dei primi modelli di iPhone, acquistato a un asta per 40.000 dollari. Solo un paio di mesi prima un altro modello simile era stata venduto a oltre 63.000 dollari. L’ultimo modello di iPhone battuto all’asta però a superato ognuno di questi record.

Un lotto gestito da LCG Auctions è stato battuto per 190.372,80 dollari. Al suo interno c’era uno dei primi iPhone commercializzati negli Stati Uniti, nello specifico un iPhone 2G con memoria da 4 GB. Il modello è in condizioni perfette. Anzi. Non è mai stato aperto: ha ancora l’involucro con le plastiche originali, conservato come se fosse appena uscito dalla fabbrica. Gli iPhone 2G da 4GB sono ancora più rari di quelli da 8 GB.

Sono arrivati in commercio nel giugno del 2007 ma dopo appena due mesi dal lancio sono stati ritirati per le vendite scarse. Il problema era il costo: il modelli da 4 GB venivano venduti a 599 dollari, quelli da 8 GB a 699 dollari. Per 100 dollari in più si poteva avere il doppio della memoria. Inutile specificare cosa preferiva la clientela. Secondo le previsioni, l'iPhone 2G da 4 GB all'asta doveva arrivare a costare tra i 50.000 e i 100.000 dollari. Ma ha praticamente doppiato le aspettative.

Leggi anche Apple si lascia sfuggire un altro segreto sul suo visore, cosa sappiamo del prossimo dispositivo

Il mercato dei cimeli Apple

Secondo la casa d’aste LGC Auction, il modello di iPhone che è stato venduto per 190.372 dollari apparteneva a uno degli ingegneri di Apple che si sono occupati dello sviluppato del prodotto. Una circostanza quindi che non esclude il fatto che ci possano essere altri modelli del genere in circolazione. Tra i tanti cimeli di Apple acquistati a caro prezzo dai fan forse quello più insolito resta un paio di sandali Birkenstock Arizona appartenenti a Steve Jobs: nel novembre del 2022 sono stati venduti a 218.750 dollari.