Uno youtuber spende 40.000 dollari per un iPhone sigillato del 2007 ma poi lo apre in video Marques Brownlee è uno degli youtuber più seguiti e più influenti nel settore della tecnologia. Al momento solo sul suo canale principale ha oltre 16 milioni di follower. Negli ultimi mesi gli iPhone di prima generazione ancora sigillati sono diventati molto ricercati tra i collezionisti, segnando record di vendita sempre più alti.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Apple ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al minuto 6:50 del suo ultimo video lo youtuber Marques Brownlee affonda un taglierino nella pellicola che avvolge uno dei primi modelli di iPhone perfettamente sigillati ancora presenti sul mercato. In quell’esatto momento il valore dell’iPhone passa da circa 40.000 dollari a forse un 1.000 dollari, sempre che lo smartphone sia perfettamente funzionante. Solo a febbraio lo stesso modello, sempre sigillato, era stato battuto dalla casa d’aste LCG Auctions per 63.356,40 dollari. Sono le regole del collezionismo: più un oggetto è raro, più viene cercato, più aumenta il suo valore.

Classe 1993, Marques Brownlee non è un folle, e non è nemmeno uno sprovveduto. È uno degli youtuber più influenti nel settore della tecnologia, con oltre 16 milioni di iscritti al suo canale e altri milioni di follower sparsi tra altre piattaforme. La sua influenza nel settore si misura dai numeri ma anche dai contenuti. Nell’agosto del 2018 aveva pubblicato una serie di video in cui prima intervistava Elon Musk e poi lo seguiva in una delle Gigafactory di Tesla.

L’apertura del primo iPhone mai prodotto da Apple

L’iPhone sul tavolo di Marques Brownlee è identico a quello presentato per la prima volta da Steve Jobs il 9 gennaio del 2007 sul palco del MacWorld. Schermo da 3,5 pollici, risoluzione 320 x 480 e fotocamera principale (nonché unica) con risoluzione da 2 GB. Sulla scatola si possono leggere anche le dimensioni della memoria: 8 Gb. Brownlee spesso nei suoi video mostra e spiega le caratteristiche dei dispositivi che hanno fatto la storia della tecnologia, come il primo Game Boy o il Macintosh. Eppure non si era mai spinto a così tanto.

Lo youtuber ha dichiarato di aver acquistato l’iPhone a un asta, aggiudicandoselo grazie a una telefonata per circa 32.000 dollari. Il resto sono state tasse e spese di spedizione. L’iPhone è arrivato in un sistema di casse e polistirolo per evitare ogni danno. La sigillatura era quasi perfetta: le plastiche erano giusto leggermente tagliate da un lato. C’era, come sempre in questi casi, il rischio truffa ma tutto è andato come previsto: non solo l’iPhone era effettivamente nuovo ma una volta caricata la batteria era completamente funzionante.

Il caso dell’adesivo “Lucky You”

Il video è nato per mostrare al suo pubblico tutti componenti originali del primo iPhone sul mercato. Tutti elementi noti. Ma c’è un particolare che ha aggiunto un po’ di mistero all’operazione. La scatola dell’iPhone infatti è coperta da un adesivo rosso con scritto Lucky You, con il simbolo di Apple. Brownlee non è riuscito a capire da dove arriva l’adesivo ma uno dei suoi follower ha spiegato nei commenti che si tratta di un adesivo attaccato dai commessi dell’Apple Store in cui è stato venduto. Niente di speciale, giusto un adesivo che Cupertino chiedeva di attaccare durante certi periodi dell’anno.