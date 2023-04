Con questo link puoi avere la corona di Re Carlo III sulla tua scrivania Quella di Re Carlo III sarà la prima incoronazione di un reale britannico nell’era di internet. Dopo l’emoji creata ad hoc ora c’è anche una web app basata sulla realtà aumentata che permette di materializzare la St. Edward Crown direttamente sulla nostra scrivania.

A cura di Valerio Berra

Il 6 maggio Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor verrà incoronato come Re Carlo III. La cerimonia ufficiale è sarà organizzata all’Abbazia di Westminster a Londra, evento proceduto da Processione del Re e seguito dalla Processione dell’Incoronazione. Re Carlo III indosserà la St. Edward Crown, una corona in oro massiccio con 444 pietre preziose forgiata per l’incoronazione di un altro Carlo, Re Carlo II. Una corona che ora, con un po’ di realtà aumentata, potrete avere anche sulla vostra scrivania.

L’incoronazione di Re Elisabetta II è stata la prima trasmessa sulla BBC, anche in eurovisione. Una scelta su cui aveva spinto direttamente la regina Elisabetta. L’incoronazione di Re Carlo III invece sarà la prima dell’era di internet e dei social network e la redazione di Sky News nel Regno Unito ha pensato di adattarsi creano una web app con cui potete vedere tutti i dettagli della St. Edward Crown a pochi centimetri di distanza.

Come funziona l’app per vedere la corona in realtà aumentata

Per accedere basta un link. Una volta entrati sul nuovo portale (e dato il consenso per usare la fotocamera) potrete inquadrare con il vostro smartphone qualsiasi superficie pianeggiante. Qui apparirà prima un cuscino viola e poi uno dei gioielli più preziosi della collezione reale calerà dall’alto per posarsi davanti a noi. A questo punto potremmo avvicinarci con lo smartphone per vedere ogni dettaglio. Accanto alla corona si apriranno anche dei pannelli in cui vengono mostrate informazioni aggiuntive. Se poi volete condividere i risultati con i vostri contatti ricordatevi che esiste un'emoji apposta.

La web app è stata sviluppata da Atlantic Productions e funziona solo da smartphone. L’abbiamo provata. Accedere all’app in effetti è molto semplice. E così avviare tutto il processo che porta alla comparsa della corona. A volte però si rischia di incontrare qualche bug. La versione 3D della corona a volte non viene registrata in modo corretto e quindi anche avvicinando il telefono non si riescono a cogliere i dettagli. Altre volte invece si blocca e quindi viene trascinata in una serie infinita di copie come nella migliore delle tradizioni di Windows.