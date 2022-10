Buon Halloween 2022: immagini e gif spaventose per gli auguri del 31 ottobre La notte di Halloween sta arrivando: fate pure gli ultimi ritocchi ai vostri costumi, alle immagini per scambiarvi gli auguri ci pensiamo noi.

“Questo è Halloween! Spaventoso Halloween! Dacci un dolce o il terrore ti attanaglierà!”. Nel 1993 arriva nelle sale Nightmare Before Christmas, un film di animazione che ha portato nelle sale il Paese di Halloween e il suo più grande eroe Jack Skellington. Oltre a gettare le basi per tutto l’immaginario di Tim Burton, questa pellicola in stop motion ha contribuito anche a portare fuori dai Paesi anglosassoni tutto l’immaginario di Halloween.

Questa festa cade il 31 ottobre e celebra il Capodanno celtico, la festa di Samhain. Qui i confini tra il Regno dei morti e quello dei vivi diventavano più sottili e le persone scomparse potevano tornare sulla Terra per incontrare i loro parenti. Nel corso degli anni questa festa ha acquisito tutta una simbologia, a partire da Jack ‘O Lantern (la zucca intagliata munita di candela interna) fino ai travestimenti horror. Anche se quelli ispirate a Dahmer dovreste fare fatica a trovarli.

Per celebrare questa festa con amici e parenti, abbiamo selezionato un po’ di immagini e gif. Usatele con cautela, con qualcuna potreste anche farli spaventare!

Le migliori immagini divertenti per augurare Buon Halloween 2022

Nonostante tutte le app di messaggistica offrano ormai un vasto reportorio di emoji e gif, mandare un'immagine spaventosa può essere un modo originale per fare gli auguri per questo giorno. E come immagine spaventosa non stiamo parlando di uno screenshot delle vostre ultime bollette.

Buon giorno di Halloween 2022, le gif spaventose il 31 ottobre

Se poi volete osare oltre le immagini, per fare gli auguri vi lasciamo anche questa gallery di sole gif. Approfittiamo dell'articolo per farvi anche noi gli auguri per questo Halloween, che vogliate festeggiarlo vestiti da fantasma o con un film sotto le coperte.