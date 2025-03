Oggi 8 marzo, Festa delle Donne, romantico bacio tra la Luna e Marte nei cieli italiani: a che ora vederlo

video suggerito

A cura di Andrea Centini

Credit: Stellarium

La sera di oggi, sabato 8 marzo, potremo vedere nel cielo una bellissima congiunzione astrale tra la Luna crescente e Marte. Il fenomeno astronomico avrà inizio dopo il tramonto, poco dopo le 18:00 ora di Roma, quando il “Pianeta Rosso” farà la sua comparsa vicino alla compagna della Terra. Quello di stasera è il terzo valzer celeste significativo di marzo, come indicato nella rubrica “Il cielo del mese” dell'Unione Astrofili Italiani (UAI); all'appello manca l'incontro tra Venere e Mercurio del 9 marzo. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi lo spettacolo celeste, che impreziosirà il firmamento nella Giornata Internazionale dei diritti della donna, comunemente conosciuta come “Festa delle donne”.

A che ora vedere il bacio tra la Luna e Marte nel giorno della Festa della Donna

Come specificato, la congiunzione astrale tra la Luna e Marte avrà inizio poco dopo il tramonto del Sole, che ha un orario diverso in base alla località geografica. A Roma è atteso poco prima delle 18:10, a Napoli alle 18:00, a Milano attorno alle 18:20, mentre a Bari alle 17:50. Quando il cielo si farà sufficientemente buio, il Pianeta Rosso comparirà poco al di sotto della Luna, nel cuore della costellazione dei Gemelli a Sud. Qui Marte e il satellite naturale saranno in compagnia delle stelle Castore e Polluce, le due luminosissime “teste” dei gemelli. Il quartetto formerà un bellissimo quadrilatero celeste nel firmamento.

Credit: Stellarium

Marte sarà molto facile da riconoscere, grazie al suo caratteristico colore arancio-rossiccio, legato alla presenza ossidi di ferro sulla regolite marziana (un nuovo studio ha recentemente indicato qual è l'ossido realmente responsabile della tonalità “arrugginita”). La Luna ha da poco superato la fase di Primo Quarto (esattamente alle 17:32 di giovedì 6) e si dirige speditamente verso la Luna Piena di venerdì 14, quando darà vita a una spettacolare eclissi totale. In Italia sarà tuttavia visibile solo un'eclissi lunare parziale a ridosso dell'alba, comunque spettacolare.

Il bacio celeste tra la Luna e Marte dell'8 marzo 2025 andrà avanti per quasi tutta la notte; i due corpi celesti tramonteranno infatti dopo le 04:00 del mattino di domenica 9 marzo. Il fenomeno astronomico, meteo permettendo, sarà perfettamente visibile a occhio nudo. Con un binocolo o un piccolo telescopio sarà comunque possibile scorgere diversi dettagli sulla superficie lunare – dove nei giorni scorsi è comparsa una grande X – e del Pianeta Rosso. Con un telescopio sufficientemente potente è possibile vederne anche le calotte polari.