Domani 1 giugno magnifico bacio tra la Luna e Marte nel Leone: a che ora vederlo nei cieli italiani La prima congiunzione astrale di giugno sarà un bellissimo bacio tra la falce di Luna crescente e il Pianeta Rosso Marte, che si incontreranno la sera di domenica 1 giugno a ridosso della costellazione del Leone. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi lo spettacolo astronomico.

A cura di Andrea Centini

Simulazione della congiunzione astrale tra la Luna e Marte del 1 giugno 2025. Credit: Stellarium

La sera di domani, domenica 1 giugno, potremo vedere nel cielo una bellissima congiunzione astrale tra la falce di Luna crescente e Marte. I due corpi celesti si incontreranno nel cielo occidentale circa 40 minuti dopo il tramonto, attorno alle 21:20 ora di Roma. Il bacio tra la compagna della Terra e il Pianeta Rosso, che si verificherà a ridosso della costellazione del Leone, si concluderà nel cuore della notte. Come indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI) nella rubrica “Il cielo del mese”, quello di domani sera è il primo dei cinque valzer celesti previsti nel corso del mese del solstizio d'estate, atteso esattamente alle 04:42 ora italiana (le 02:42 UTC) di sabato 21 giugno. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi il primo fenomeno astronomico del mese.

A che ora vedere il bacio tra la Luna e Marte del 1 giugno

La congiunzione astrale tra la falce di Luna crescente e Marte avrà inizio attorno alle 21:20 ora di Roma, circa 40 minuti dopo il tramonto. Poiché l'incontro tra i due astri si verificherà nel cielo occidentale, è fondamentale verificare l'orario del tramonto per la propria località prima di tentare l'osservazione. Osservare direttamente il disco solare senza protezioni, infatti, può comportare gravissimi danni alla vista e persino la cecità. Indicativamente, a Roma, il tramonto è previsto poco prima delle 20:40; a Napoli attorno alle 20:30; a Milano poco dopo le 21:00; a Cagliari verso le 20:45; e a Bari prima delle 20:20. Ribadiamo l'importanza di controllare l'ora esatta del calar del Sole per la propria località geografica.

Dove vedere l'incontro tra la Luna e Marte

La sottile falce di Luna crescente e il Pianeta Rosso duetteranno a Ovest, incastonati tra la costellazione del Leone (in alto) e quella del Cancro (in basso). Marte comparirà pochi gradi più in basso e a destra della Luna quando il cielo si farà sufficientemente buio; sarà inconfondibile per via del suo caratteristico colore rossiccio, legato alla presenza della regolite marziana sulla sua superficie. Nella stessa porzione di cielo non potrà essere confuso con altri astri dalla “livrea” simile; Arturo, una stella gigante arancione della costellazione del Boote, ad esempio si troverà molto più in alta nel cielo di Marte. Ricordiamo inoltre che la luminosità riflessa dei pianeti del Sistema solare non scintilla, a differenza di quella delle stelle. La ragione risiede nella distanza dalla Terra e da come la luce degli oggetti astronomici viene “filtrata” dalle proprietà dell'atmosfera.

La falce di Luna e Marte duetteranno nel cielo fino alle 01:30 circa (ora di Roma) di lunedì 2 giugno. Come sempre ricordiamo che le congiunzioni astrali sono perfettamente visibili a occhio nudo, ma con un buon binocolo o un telescopio si possono osservare alcuni dettagli interessanti dei singoli protagonisti. Per le calotte glaciali di Marte serve comunque un telescopio con un diametro generoso, viste le ridotte dimensioni del Pianeta Rosso.