A marzo due belle eclissi di Sole e Luna nei cieli d'Italia: quando a che ora vederle Tra gli eventi astronomici più spettacolari di marzo ci sono due eclissi visibili nei cieli italiani: un'eclissi lunare parziale il 14 e un'eclissi solare parziale il 29. Ecco a che ora e come vedere i fenomeni celesti.

A cura di Andrea Centini

TIMEANDDATE | L'eclissi di Sole

Il mese di marzo 2025 sarà ricco di fenomeni astronomici, fra i quali ne spiccano due particolarmente affascinanti: un'eclissi di Luna venerdì 14 al mattino presto e un'eclissi di Sole sabato 29 verso mezzogiorno. Entrambi gli eventi saranno visibili nella forma parziale nei cieli italiani. Per quanto concerne l'eclissi solare parziale, saremo innanzi a un piccolo assaggio degli spettacoli magnifici che ci aspettano il 12 agosto 2026 e il 2 agosto 2027, quando il disco della stella sarà oscurato tra il 90 e il 100 percento (nel secondo caso) in alcune località italiane. L'eclissi di Luna del 14 marzo sarà in realtà totale, una cosiddetta Luna di Sangue, tuttavia la totalità, come spiegato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI) nella rubrica “Il cielo del mese”, non sarà visibile dal nostro Paese. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi questi bellissimi eventi celesti.

Eclissi di Luna di venerdì 14 marzo: a che ora vederla

L'UAI spiega che l'eclissi totale di Luna del 14 marzo sarà visibile “nell’Ovest d’Europa ed Africa, nel Nord e Sud America e negli oceani Atlantico e Pacifico”. In Italia, come indicato, dovremo accontentarci di una eclissi lunare parziale attorno alle 06:00 del mattino (ora di Roma), poco prima che il satellite naturale della Terra sparisca oltre l'orizzonte occidentale. Il tramonto della Luna, secondo i calcoli indicati dal portale specializzato timeanddate.com, il 14 marzo è atteso nella Capitale alle 06:27. Il massimo dell'eclissi – e dunque il completo oscuramento del disco lunare – è previsto invece per le 07:58, quando ormai la Luna sarà ben al di sotto degli orizzonti nel Bel Paese. Per questo riusciremo a vedere soltanto l'inizio della fase d'ombra, con il lato sinistro del disco lunare che a Roma risulterà morsicato di una percentuale relativamente ridotta (ma comunque ben visibile).

La Luna entrerà nel cono di penombra proiettato dalla Terra alle 04:57 e in quello d'ombra alle 06:09, circa 20 minuti prima del tramonto del satellite naturale. Ci sarà dunque poco tempo per osservare l'iniziale oscuramento del disco lunare. Il fenomeno si verificherà molto basso sull'orizzonte, quindi per apprezzarlo sarà necessario avere il cielo libero da ostacoli naturali o artificiali come case, alberi e montagne. Il luogo migliore per ammirarlo è una spiaggia rivolta a Ovest, possibilmente priva di inquinamento luminoso. La Luna tramonterà sull'orizzonte della Capitale alle 06:27, praticamente in contemporanea con l'alba.

Simulazione dell'eclissi di Luna del 14 marzo su Roma. Credit: Timeanddate

Ricordiamo che le eclissi di Luna si verificano sempre in occasione del plenilunio e con la Luna opposta al Sole, quando la Terra si trova in mezzo ai due corpi celesti e proietta la sua ombra (e penombra) sul disco lunare. Complessivamente il fenomeno del 14 marzo sulla Capitale durerà un'ora e mezza, ma la parte più interessante sarà concentrata nei 20 minuti in cui il satellite verrà morsicato dal cono d'ombra della Terra. Gli orari e la visibilità del fenomeno varieranno in base alla posizione geografica; a Milano, ad esempio, sarà possibile osservare un oscuramento più accentuato della Luna, con il massimo dell'eclissi (locale) atteso per le 06:39.

A che ora vedere l'eclissi di Sole del 29 marzo

Sabato 29 marzo il disco solare sarà parzialmente oscurato dalla Luna, che rosicchierà un piccolo spicchio nella parte alta a destra della stella. L'eclissi solare parziale sarà visibile in larga parte dell'Italia, ma non ovunque; ad esempio, come indicato dalla UAI, saranno escluse le seguenti regioni meridionali: Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia. Da quest'ultima, tuttavia, si potrà ammirare una piccola parte del fenomeno nel Gargano, ma non da Bari. A Roma l'oscuramento massimo sarà del 7,9 percento, mentre nelle città dell'Italia nordorientale sarà apprezzabile il massimo oscuramento (15,6 percento a Belluno, in base ai dati indicati dalla UAI). Napoli sarà proprio al limite della fascia di visibilità dell'eclissi, con solo l'1,8 percento del disco solare “rosicchiato” dal passaggio della Luna.

Simulazione dell'eclissi di Sole del 29 marzo su Roma. Credit: Timeanddate

Per quanto concerne gli orari, la UAI indica che a Roma l'eclissi di Sole parziale inizierà alle 11:34 e terminerà alle 12:33 (ora italiana). Il picco massimo dell'oscuramento è previsto poco dopo le 12:00. Timeanddate.com per la Capitale indica orari leggermente differenti: avvio dell'eclissi parziale alle 11:35; inizio del “morso” della Luna sul Sole alle 11:39; massimo dell'eclissi parziale alle 12:03; e fine dell'eclissi parziale alle 12:31. Come specificato, l'oscuramento massimo sulla Capitale sarà prossimo all'8 percento. Gli orari e la visibilità dei fenomeni celesti chiaramente variano sempre in base alla posizione geografica da cui li si osserva; come già indicato, infatti, l'eclissi solare del 29 marzo non sarà visibile ovunque dall'Italia, con lo spettacolo migliore visibile nelle regioni del Settentrione. Come sempre ricordiamo che per osservare le eclissi di Sole è necessario utilizzare gli appositi occhialini e altri filtri solari, anche sugli strumenti; l'osservazione diretta del disco solare può infatti danneggiare gravemente e irrimediabilmente la vista, fino alla cecità.