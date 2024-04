video suggerito

Quando sarà la prossima eclissi totale di Sole visibile in Italia: tutte le date Nei prossimi anni in Europa si verificheranno tre eclissi solari a distanza di poco tempo l'una dall'altra. Due di queste appariranno come quasi totali in Italia, e durante l'ultima, che di verificherà nel 2027, l'oscuramento del Sole sarà al 100% in una sola località in tutto il Paese.

L'eclissi totale di Sole che lunedì 8 aprile 2024 ha incantato chiunque negli Stati Uniti, in Messico e Canada è stata la più lunga degli ultimi 100 anni negli Usa, tanto da essere stata già rinominata "l'eclissi del secolo". Purtroppo è stata visibile solo in questi tre Paesi. Fortunatamente, tra qualche anno anche in Italia sarà possibile assistere a una nuova eclissi di Sole, sebbene non sarà altrettanto lunga.

In realtà, nei prossimi anni nei cieli italiani si verificheranno tre eclissi di Sole, a distanza di poco tempo l'una dall'altra. La prima si verificherà il 29 marzo 2025, ma in quell'occasione l'oscuramento del Sole sarà visibile solo in modo parziale, attorno al 20% del suo disco. Nei due successivi appuntamenti, l'eclissi solare sarà invece quasi totale. La prima si verificherà in Europa il 12 agosto 2026, ma dall'Italia l'oscuramento del Sole raggiungerà al massimo il 90%, la seconda è invece attesa per il 2 agosto 2027, quando il Sole apparirà quasi totalmente oscurato (98%) in alcune aree della Sicilia, e al 100% solo al largo di Lampedusa.

Le prossime eclissi in Italia

L’eclissi solare totale dell'8 aprile 2024 è stata visibile in alcune parti del Messico, Canada, e Stati Uniti, mentre in 49 stati è stato possibile ammirare un'eclissi solo parziale, a forma di mezzaluna. Purtroppo, in Italia non è stata visibile: l'eclissi solare totale si verifica infatti quando durante il suo moto la Luna si posiziona tra la Terra e il Sole. In base a dove la si osserva quindi, l'effetto dalla Terra è quello di vedere letteralmente scomparire il Sole, man mano che viene coperto dalla Luna.

L'ultima eclissi solare totale visibile dall'Europa è stata quella dell'11 agosto 1999, ormai quasi 25 anni fa, ora però l'attesa sta per finire, anche per chi vive in Italia. Nei prossimi anni saranno infatti tre gli appuntamenti da segnare sul calendario. La prima data è quella del 29 marzo 2025, quando da qualsiasi punto dell'Italia sarà possibile assiste a un'eclisse solare, anche se solo parziale. Nell'eclissi parziale, la Luna è allineata con il Sole solo appunto per una parte della sua area, quindi il disco solare appare solo parzialmente oscurato.

Quando si verificheranno le prossime eclissi totali in Europa

Per assistere a uno spettacolo all'altezza di quello che lunedì 8 aprile 2024 si è verificato nei cieli degli Stati Uniti bisognerà aspettare un po' più di tempo. In Europa la prossima eclissi totale di Sole si avrà infatti solo il 12 agosto 2026: i più fortunati saranno coloro che potranno ammirarla dalla Spagna, dove l'eclissi sarà a tutti gli effetti totale, ovvero scenderà il buio in pieno giorno. Ma anche chi si troverà in Italia potrà assistere a uno spettacolo indimenticabile: dal nostro Paese la copertura del Sole sarà quasi totale e in alcune località del Paese il suo oscuramento dovrebbe raggiungere il 90%.

Infine, solo un anno dopo, il 2 agosto 2027, i cieli dell'Europa meridionale ospiteranno un nuova eclissi solare, che in alcune parti del continente sarà totale. Di nuovo, il Sole apparirà come oscurato completamente in Spagna meridionale, ma anche in Italia la copertura sarà molto elevata. In base alla latitudine da cui la si guarderà, l'oscuramento del Sole sarà compreso tra il 60% e il 98%. La regione in cui si potrà osservare al meglio l'eclissi sarà la Sicilia – soprattutto nella parte meridionale -, dove si avrà l'impressione che il Sole sia quasi completamente coperto.

Quale sarà il luogo migliore per osservare l'eclissi del 2027

L'eclissi del 2 agosto 2027 sarà uno spettacolo unico da qualunque parte dell'Italia la si osserverà, ma non c'è dubbio che il luogo migliore per osservare l'evento astronomico sarà la Sicilia meridionale, dove la copertura del Sole sarà quasi totale (98%). Tuttavia, in un unico luogo del Paese l'eclissi sarà davvero totale, ovvero al largo di Lampedusa. Solo da qui infatti il Sole apparirà oscurato al 100%.