video suggerito

L’eclissi totale di Sole dell’8 aprile: le immagini in diretta dal Nord America L’eclissi solare totale sarà visibile in alcune parti del Messico, Canada, e negli Stati Uniti. Il culmine della totalità, di 4 minuti e 28 secondi, si verificherà vicino a Torreon, in Messico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

355 CONDIVISIONI condividi chiudi

NASA | L'eclissi di Sole

Tutti gli occhi sono puntati verso cielo. Nel Pacifico il disco lunare ha cominciato a "morsicare" il sole, l'eclissi è iniziata alle 17.42, ora italiana, e raggiungerà il culmine alle 20.18. L'oscuramento totale durerà circa 4 minuti, la più lunga degli ultimi 100 anni negli Usa, non a caso è stata soprannominata "l'eclissi del secolo". Il fenomeno astronomico non sarà visibile dall'Italia, sarà però possibile seguire la diretta streaming. Il percorso dell'ombra attraverserà 15 stati degli Usa in direzione nord-est, dal Texas al Maine. L'eclissi totale sarà visibile solo in Messico, Stati Uniti e Canada. La durata complessiva sarà di oltre 5 ore. Il culmine della totalità, di 4 minuti e 28 secondi, si verificherà vicino a Torreon, in Messico, è l'area è più vicina al punto in cui il percorso dell'ombra è perpendicolare alla superficie terrestre.

L'eclissi ha attirato turisti da tutto il mondo, l'Indiana si sta preparando ad accogliere oltre 500.000 visitatori, sette volte il numero di partecipanti al Super Bowl 2012 di Indianapolis, secondo Amy Howell, vicepresidente del turismo presso l'Indiana Destination Development Corporation. Sarà anche un momento importante per la comunità scientifica. L'eclissi cade nel periodo di massima attività solare, la corona solare – la parte più esterna della sua atmosfera – apparirà quindi più grande, permettendo uno studio approfondito. "Se il tempo lo permette, le persone lungo il percorso della totalità vedranno la corona solare, o l'atmosfera esterna, che di solito è oscurata dalla faccia luminosa del sole", ha spiegato la NASA sul suo sito web.

Quando si verifica l'eclissi totale

L'eclissi solare totale si verifica quando la Luna passando tra la Terra e il Sole, oscura completamente il disco solare. L'evento astronomico inizia con un'eclissi parziale, a seconda della posizione, può durare tra 70 e 80 minuti, ha spiegato la Nasa. Durante il fenomeno astronomico il cielo si scurisce e assume le tinte del tramonto. Il cono d'ombra proiettato della Luna che transita davanti al Sole disegna sulla superficie terrestre una traiettoria curva simile a una S stirata, determinata dai moti celesti del pianeta e del satellite naturale.

TIMEANDDATE | Le prime fasi dell'eclissi

Dove sarà visibile l'eclissi

L’eclissi solare totale sarà visibile in alcune parti del Messico, Canada, in dieci stati degli Stati Uniti, mentre un’eclissi solare parziale a forma di mezzaluna dovrebbe essere visibile in 49 stati. L'eclissi apparirà prima sull'Oceano Pacifico meridionale e inizierà il suo viaggio attraverso il Nord America. La costa del Pacifico del Messico è il primo punto di totalità del percorso.

Texas, Arkansas e alcune zone dell'Oklahoma sud-orientale saranno le destinazioni principali perché il tempo in quegli stati sarà probabilmente sereno, ha spiegato al Washington Post Michael Zeiler, cartografo di eclissi solari presso GreatAmericanEclipse.com, sito Web che fornisce informazioni sulle eclissi solari in tutto il mondo. Le grandi città più fortunate saranno Durango in Messico, Austin, Dallas, Irving, Riverside, Cleveland ed Erie negli Usa, Hamilton, Montreal e Sherbrooke in Canada.

WEBCAMDELMESSICO | L'effetto dell'eclissi sulla città

Le prossime eclissi in Italia

Per la prossima eclissi di Sole visibile dall'Italia dovremo attendere il 19 marzo 2025, quando si manifesterà un fenomeno parziale con il 20% del disco solare oscurato. Il 2 agosto del 2027 si verificherà invece un'eclissi totale, che sarà visibile al 100% solo al largo di Lampedusa. Nel Sud Italia in alcune località l'oscurità arriverà fino al 98%.

GETTY | Le persone che assistono alle prime fasi dell'eclissi