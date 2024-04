video suggerito

Questa mappa mostra quanto gli Stati Uniti siano ossessionati dall'eclissi Il fenomeno astronomico dell'8 aprile sta attirando turisti da tutto il mondo, Texas, Arkansas e alcune zone dell'Oklahoma sud-orientale saranno le destinazioni principali perché il tempo in quegli stati sarà probabilmente sereno.

A cura di Elisabetta Rosso

AIRDNA | La mappa degli affitti

Sono passati 99 anni per New York, 218 anni per l'Ohio. Non stupisce che l'eclissi dell'8 aprile negli Stati Uniti abbia innescato un'isteria di massa. La diretta conseguenza è stata una corsa alle prenotazioni di alloggi, camere di hotel, campeggi, per assistere al grande evento. Le auto a noleggio non si trovano più, nemmeno forme di alloggio, nonostante i prezzi siano cresciuti a dismisura, in alcuni casi quadruplicati sotto la spinta della domanda crescente. Secondo Airdna, società di ricerche di mercato specializzata su Airbnb, sono tutte affittate le case della piattaforma nelle zone dove si verificherà l'eclissi. "È un po' come andare a un grande evento sportivo in cui le persone si prendono il loro tempo per entrare ma tutti vogliono andarsene allo stesso tempo", ha spiegato al New York Times, Scott Katsinas, consulente di viaggio presso Katsinas Travel Consultants a Tucson, Arizona.

Texas, Arkansas e alcune zone dell'Oklahoma sud-orientale saranno le destinazioni principali perché il tempo in quegli stati sarà probabilmente sereno, ha spiegato al Washington Post Michael Zeiler, cartografo di eclissi solari presso GreatAmericanEclipse.com, sito Web che fornisce informazioni sulle eclissi solari in tutto il mondo. L'Indiana si sta preparando ad accogliere oltre 500.000 visitatori, sette volte il numero di partecipanti al Super Bowl 2012 di Indianapolis, secondo Amy Howell, vicepresidente del turismo presso l'Indiana Destination Development Corporation.

La corsa alle prenotazioni

Le prenotazioni sono partire mesi prima. Chris Dancer, ingegnere elettronico freelance di Bentham, in Inghilterra, ed esperto cacciatore di eclissi, ha prenotato il suo viaggio a giugno 2023. Nonostante i dieci mesi di distanza, Dancer ha notato che già diversi gruppi su Facebook avevamo segnalato problemi perché quasi ogni alloggio era stato già prenotato. "Ho pensato, OK, quindi è meglio che lo faccia davvero", ha raccontato al New York Times. Anche i prezzi sono saliti esponenzialmente. A Erie, Pennsylvania, un monolocale dell'Hampton Inn con due letti queen size che in media costa circa 210 dollari, già ad ottobre 2023 era salito a 1.188.

L'economia dell'eclissi

Il Texas potrebbe guadagnare circa 428 milioni di dollari grazie all’eclissi, secondo Ray Perryman, economista di Waco. Johnson County, Indiana, prevede di raggiungere i 25 milioni di dollari di entrate, Rochester, New York, dovrebbe toccare i 10 milioni di dollari.

"Questo sarà probabilmente il più grande evento turistico che abbiamo mai avuto", ha detto Michael Pakko, economista dell'Università dell'Arkansas a Little Rock, che prevede un guadagno totale per lo Stato di 105 milioni di dollari. "Ovviamente, sarà una durata breve, un lungo weekend, ma per quel periodo di tempo concentrato, sarà un grosso sfida per gestire l'enorme afflusso di turisti."