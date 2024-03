Eclissi di Sole l’8 aprile: perché si rischia un aumento drammatico di incidenti mortali negli USA Nei tre giorni a ridosso dell’eclissi solare dell’8 aprile, considerata “l’eclissi del secolo” negli USA, secondo un nuovo studio potrebbe registrarsi un significativo incremento di incidenti stradali mortali e gravi. Ecco per quale ragione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

Potrebbe sembrare assurdo, ma in occasione dell'eclissi totale di Sole di lunedì 8 aprile 2024 c'è il concreto rischio che possa verificarsi un incremento significativo di incidenti stradali mortali e gravi negli Stati Uniti. Dopo gli annunci allarmistici delle autorità che hanno consigliato di fare scorte di carburante, viveri e contanti per i giorni dell'evento, oltre a ordinare la chiusura delle scuole, un altro dettaglio inquietante aleggia su questo attesissimo fenomeno astronomico. Basti sapere che si tratterà dell'eclissi di Sole totale più lunga dell'ultimo secolo negli Stati Uniti, con una fase di culmine che durerà oltre i 4 minuti nelle località più fortunate (come quelle del Texas e del Maine), dove il disco solare sarà completamente oscurato dalla Luna portando la notte in pieno giorno.

A determinare il possibile, significativo aumento di incidenti stradali nei tre giorni a ridosso dell'evento astronomico (quello prima, l'8 aprile e il giorno successivo) sono stati i due scienziati canadesi Donald A. Redelmeier e John A. Staples, rispettivamente del Dipartimento di Medicina dell'Università di Toronto e del Centre for Clinical Epidemiology & Evaluation dell'Università della British Columbia di Vancouver. I due ricercatori, per stimare il rischio, hanno verificato il tasso di incidenti mortali e gravi verificatisi durante una delle ultime grandi eclissi solari, quella verificatasi il 21 agosto 2017 e celebrata come “Great American Eclipse”. I ricercatori hanno messo a confronto il numero di incidenti nei tre giorni a ridosso dell'evento con quelli degli stessi tre giorni in settimane “normali”, rilevando un picco di sinistri mortali e gravi nelle strade pubbliche degli States proprio in associazione con l'eclissi.

Il professor Redelmeier e il collega hanno osservano un aumento di circa il 30 percento degli incidenti mortali nel periodo relativo all'eclissi (rispetto alla settimana prima e dopo l'evento), con 10 incidenti mortali ogni ora contro gli 8 delle due settimane di confronto. Circa ogni 25 minuti una persona in più veniva coinvolta in un incidente, mentre ogni ora e mezza si registrava una vittima supplementare. Le persone giovani avevano un rischio relativo di essere vittime di un incidente mortale superiore del 70 percento rispetto alla norma, così come avevano il doppio delle probabilità di essere coinvolti in un grave incidente stradale, anche se non mortale.

Chiaramente questi dati, che sono un monito per quanto accadrà fra un paio di settimane, non hanno nulla a che vedere con l'evento astronomico in sé, bensì con il gran numero di veicoli in circolazione per raggiungere i luoghi di osservazione e con la distrazione dilagante tra automobilisti e pedoni, che guardano verso il cielo (con occhialini protettivi, a occhio nudo si rischia la cecità) invece che sulle strade. Le eclissi, del resto, non hanno la stessa visibilità ovunque, ma ci sono località in cui la totalità dura più a lungo ed è più spettacolare; sono quelle che sono state prese d'assalto nel 2017 e che verranno “invase” nel 2024 (chiaramente non le stesse). Le scuole chiuse e i consigli di fare scorte di cibo e carburante sono relativi proprio al fatto che l'arrivo di così tanta gente metterà inevitabilmente sotto stress benzinai e supermarket.

Tra i fattori che hanno contribuito all'aumento degli incidenti mortali nel 2017 e che, verosimilmente, potrebbero contribuire all'evento dell'8 aprile, secondo gli esperti vi sono anche il fatto di guidare distratti in luoghi che non si conoscono; la fretta per arrivare in tempo nel punto migliore per vedere l'eclissi; l'osservazione fatta da bordo strada in punti non sicuri; i parcheggi “di fortuna” e lo scendere al volo dall'auto. Le autorità, pertanto, raccomandano agli automobilisti di guidare con cautela e di rispettare il codice della strada con ancor più attenzione, così come esortano i pedoni a fare estrema attenzione ai pericoli circostanti durante l'osservazione dell'evento. I dettagli della ricerca “Fatal Traffic Risks With a Total Solar Eclipse in the US” sono stati pubblicati su JAMA Network.