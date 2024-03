Eclissi di Sole l’8 aprile: perché negli USA si raccomandano scorte di cibo e benzina e scuole chiuse L’8 aprile 2024 è attesa l’eclissi di Sole totale più lunga del secolo negli Stati Uniti. In occasione dell’evento le autorità stanno chiedendo ai residenti delle località più coinvolte di fare scorte di cibo e carburante, inoltre è stata disposta la chiusura delle scuole. Ecco cosa sta succedendo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Lunedì 8 aprile si verificherà uno degli eventi astronomici più attesi dell'intero anno, una spettacolare e lunghissima eclissi solare totale. Purtroppo il fenomeno non sarà visibile dall'Italia, se non in diretta streaming, mentre in altre parti del mondo è in fermento l'organizzazione di eventi e meeting per assistere al passaggio della Luna innanzi al disco solare. L'oscuramento del Sole durerà oltre 4 minuti in Nord America, con il record di circa 4 minuti e 30 secondi in una località messicana; per gli Stati Uniti si tratterà dell'eclissi più lunga dell'ultimo secolo. Non c'è dunque da stupirsi per l'entusiasmo dilagante con l'avvicinarsi dell'evento, non solo tra gli appassionati ma anche nella comunità scientifica. L'eclissi, infatti, oltre a essere decisamente spettacolare, permetterà di studiare più a fondo alcune caratteristiche del Sole.

Nonostante l'attesa crescente, negli Stati Uniti continuano a susseguirsi raccomandazioni "emergenziali" da parte delle autorità proprio in occasione dell'eclissi dell'8 aprile. Ad esempio, la contea di Kerr nel Texas, una di quelle attraversate dalla totalità del fenomeno, in una pubblicazione sul blog ufficiale esorta i residenti a fare il pieno di carburante la settimana prima del weekend che precede l'evento, oltre a fare scorte di cibo e acqua (senza accumularli, dato che si creerebbero problemi agli altri) e di tenere a portata di mano un po' di contanti. Si consiglia anche di avere a disposizione cibo a sufficienza per gli animali domestici e di restare a casa, se possibile. In alcune località l'8 aprile resteranno chiuse le scuole. Dunque, perché i funzionari pubblici stanno esortando i cittadini a prepararsi all'eclissi come se dovessero vivere una sorta di emergenza?

La ragione non ha nulla a che fare con l'evento astronomico in sé (non c'è alcuna Apocalisse all'orizzonte), bensì con l'enorme richiamo di turisti proprio nei luoghi in cui si verificherà l'eclissi migliore (cioè con la totalità più lunga), come appunto in Texas. Ci si aspetta un enorme afflusso di veicoli e di conseguenza una grande richiesta di carburante. Inoltre si ritiene che verranno presi d'assalto supermarket, alimentari e simili, che rischiano di restare rapidamente a secco. Il traffico risulterà particolarmente congestionato e potrebbe ostacolare gli spostamenti dei mezzi di emergenza. La chiusura delle scuole per l'8 aprile è stata predisposta proprio per ridurre il numero di veicoli circolanti nelle strade, in particolar modo nelle aree rurali, che non possono certo contare sulle superstrade da otto corsie di Los Angeles.

Come riportato da US Today, secondo il National Research Council il momento peggiore in assoluto per il traffico sarà quello immediatamente successivo alla fine dell'eclissi, quando tutti i fortunati che hanno assistito al fenomeno si rimetteranno in macchina per tornare a casa. In occasione dell'ultima eclissi di Sole negli USA è stato calcolato che nelle strade del Wyoming hanno transitato oltre mezzo milione di veicoli, che hanno letteralmente mandato in tilt il traffico. Per l'eclissi più lunga del secolo ci si attende un impatto ancora maggiore nelle località più coinvolte dal fenomeno. La polizia dell'Oklahoma ha stimato che fino a 66.000 visitatori potrebbero concentrarsi nella piccola porzione dello Stato dove sarà visibile la totalità. Fra l'altro si raccomanda a chi si troverà in auto nel momento dell'eclissi di prestare particolare attenzione a potenziali pedoni distratti, con lo sguardo rivolto verso il cielo e non sulla strada.

Tra i rischi possibili vi è anche la caduta di segnale dei cellulari, a causa del fatto che le infrastrutture dedicate alle comunicazioni non sono in grado di sostenere un numero così grande di dispositivi connessi contemporaneamente. Anche i contanti potrebbero essere necessari, visto che sportelli automatici, bancomat e affini saranno presi d'assalto. William B. Thomas, il coordinatore della gestione delle emergenze della contea di Kerr, ha esortato i cittadini a procurarsi in anticipo tutto ciò di cui hanno bisogno per i giorni dell'eclissi, sottolineando tuttavia che si tratterà di un evento di breve durata e quindi non sarà necessario accumulare generi alimentari e simili.