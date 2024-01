Meravigliosa eclissi totale di Sole l’8 aprile 2024: a che ora e dove vederla Uno degli eventi astronomici più attesi e spettacolari del 2024 cadrà l’8 aprile, quando nel cielo si verificherà una splendida eclissi solare totale. Ecco a che ora e dove vedere lo spettacolo celeste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

Lunedì 8 aprile 2024 si verificherà nel cielo una magnifica eclissi di Sole totale, uno degli spettacoli astronomici più attesi dell'intero anno. La ragione risiede nel fatto che l'oscuramento completo del disco solare durerà oltre 4 minuti (4 minuti e 28,2 secondi nella località più fortunata, in Messico), facendolo rientrare nel ristretto “club” delle eclissi solari più suggestive ed eccezionali. Non a caso sarà la più lunga negli Stati Uniti degli ultimi 100 anni, come indicato da Space.com. Il Nord America sarà il continente più fortunato in assoluto, dato che l'ombra proiettata dal satellite della Terra traccerà una lunga serpentina proprio tra Messico, USA e Canada.

Purtroppo, come già avvenuto per altre eclissi di Sole totale recenti, l'evento non sarà visibile dall'Italia, se non – ovviamente – attraverso le molteplici dirette streaming che verranno sicuramente organizzate tra un paio di mesi. Ma sarà quasi tutta l'Europa ad essere tagliata fuori dall'evento; solo alle Azzorre (isole portoghesi nel cuore dell'Oceano Atlantico), che rappresentano il limite estremo occidentale del territorio europeo, sarà visibile uno spettacolo significativo. L'eclissi solare parziale potrà comunque essere ammirata anche dai cittadini del Portogallo continentale, così come da spagnoli e britannici. Saranno in parte baciate dalla fortuna anche alcune isole site molto a Nord, come le circumpolari Svalbard.

Come sottolineato dal portale specializzato timeanddate.com, un'eclissi di Sole (ma anche di Luna) inizia in un dato luogo della Terra e termina in un altro, sulla base dei moti celesti della Luna intorno alla Terra e del nostro pianeta attorno al Sole. Quando il sistema composto da Sole-Luna-Terra è perfettamente allineato e la Luna si frappone tra la stella e il pianeta, l'ombra proiettata dal disco lunare può oscurare completamente (o quasi) il disco solare, che dalla nostra prospettiva terrestre risultano avere dimensioni analoghe. Il Sole, ovviamente, è sensibilmente più grande della Luna, ma si trova molto più lontano del satellite naturale, ovvero circa 150 milioni di chilometri (una UA, unità astronomica) contro una media di 348.000 chilometri, per questo hanno dimensioni apparenti simili quando osservati dalla Terra. Se la Luna copre completamente il Sole abbiamo un'eclissi totale, che può essere di tipo anulare – come quella del 14 ottobre 2023 – se lascia intravedere lo spettacolare “anello di fuoco”, una porzione della fotosfera, la "superficie" della stella. Ciò dipende dalla distanza della Luna dalla Terra; più è vicina all'apogeo (distanza massima) e lontana dal perigeo (distanza minima) e più grande è l'anello di fuoco.

A che ora vedere l'eclissi totale di Sole dell'8 aprile 2024

Tornando all'eclissi dell'8 aprile del 2024, l'eclissi parziale inizierà esattamente alle 15:42 del tempo coordinato universale (UTC), le 17:42 ora italiana, mentre la totalità sarà raggiunta circa un'ora dopo, alle 18:38. La fase massima dell'eclissi, caratterizzata dall'oscuramento più prolungato del disco solare, si verificherà alle 20:17 nel Messico centro-settentrionale, dove l'evento, come indicato, avrà una durata prossima ai 40 minuti e 30 secondi. Come spiegato dallo scienziato planetario belga Jean Meeus, la durata massima possibile di un'eclissi solare totale è di ben 7 minuti e 32 secondi. L'uscita dalla fase di totalità si verificherà alle 21:55, mentre la conclusione dell'eclissi, che collima con la fine dell'eclissi parziale, avverrà esattamente alle 22:52. Ribadiamo che questi orari si riferiscono all'evento astronomico nel suo complesso, ovvero dalla prima all'ultima località in cui sarà visibile, ma ciascuna regione sulla Terra avrà il suo culmine, sulla base dello spostamento dell'ombra come mostra questa immagine di timeanddate.

Le località più fortunate, dove sarà visibile l'eclissi totale, si troveranno in una lunga striscia tra il Centro America e gli Stati Uniti centro-orientali. Saranno molto fortunati anche alcuni arcipelaghi oceanici come le isole Cook, Kiribati e Saint Pierre e Miquelon. Per l'Italia, come indicato, dovremo accontentarci delle dirette streaming nella prima serata. Ma anche lo Stivale sarà presto baciato da splendide eclissi solari. La più spettacolare e completa è attesa per il 2 agosto del 2027, ma saranno suggestive anche quelle parziali del 29 marzo 2025 e del 12 agosto 2026.