Eclissi anulare di Sole oggi 14 ottobre 2023, a che ora vederla e dove in diretta dall’Italia Alle 19:59 ora italiana di oggi 14 ottobre 2023 si verificherà una magnifica eclissi anulare. L’anello di fuoco, purtroppo, non sarà visibile nei cieli d’Italia, tuttavia sarà possibile seguire il fenomeno astronomico in diretta streaming.

A cura di Andrea Centini

Eclissi anulare. Credit: NASA

Alle 19:59 ora italiana di oggi, sabato 14 ottobre 2023, si verificherà una splendida eclissi anulare, un fenomeno astronomico spettacolare che purtroppo non sarà visibile dall'Italia con i propri occhi, ma solo in diretta streaming. L'anello di fuoco, infatti, comparirà soltanto nei cieli di alcune nazioni del continente americano, lasciando a bocca asciutta Asia, Europa e larghissima parte dell'Africa, dove si potrà ammirare una limitata eclissi parziale. Fra i Paesi fortunati gli Stati Uniti, il Belize, il Brasile, la Colombia, il Messico, Panama, il Nicaragua, l'Honduras e il Costa Rica. Tutti, infatti, avranno delle località in cui il disco solare verrà oscurato da quello della Luna, lasciando emergere lo spettacolare “cerchio di fuoco” della stella.

Ricordiamo che le eclissi anulari si verificano quando il sistema Sole-Luna-Terra è perfettamente allineato, con il satellite naturale che si frappone fra il disco solare e il nostro pianeta. Poiché dalla superficie terrestre la Luna e il Sole hanno un diametro apparente simile, pur essendo di dimensioni sensibilmente diverse, quando gli oggetti si allineano – in genere – la Luna copre totalmente la stella, dando vita a un'eclissi totale. Tuttavia la Luna non è sempre alla stessa distanza dalla Terra, poiché la sua orbita è eccentrica (eclittica) e presenta punti di massima vicinanza (perigeo) e massima distanza (apogeo). Quando si trova nei pressi dell'apogeo il suo disco è più piccolo del solito proprio per la maggiore distanza, pertanto, in caso di allineamento con gli altri due oggetti celesti, non riesce a oscurare completamente il disco solare. Ciò determina che la parte più esterna del disco e dell'atmosfera solari diventino visibili, regalandoci il meraviglioso anello di fuoco. L'eclissi anulare sarà visibile in diretta streaming dall'Italia sul sito del Virtual Telescope Project (VTP) e sul canale Youtube della NASA.

Eclissi anulare. Credit: NASA / JAXA

A che ora vedere l'eclissi anulare di Sole oggi sabato 14 ottobre 2023

Il massimo dell'eclissi anulare di oggi sabato 14 ottobre 2023 si verificherà esattamente alle 17:59:32 del Tempo Coordinato Universale (UTC), come indicato dal portale Timeanddate. Ciò significa che in Italia saranno le 19:59:32. La fase centrale del fenomeno, cioè la permanenza dell'intero disco lunare sopra quello solare, avrà una durata di circa 5 minuti, regalandoci uno dei più lunghi “massimi” degli ultimi anni. È doveroso sottolineare che questo orario non fa riferimento a una località specifica, ma al fenomeno in generale, dato che l'eclissi si “sposta” in base al moto degli astri. Ad esempio, nella prima località in cui sarà visibile l'eclissi completa saranno le 18:10:11 ora italiana, mentre nell'ultima saranno le 21:49:01 (sempre ora italiana). Si tiene come riferimento l'orario del massimo dell'eclissi – in questo caso le 19:59 – proprio perché corrisponde alla massima durata di oscuramento. Ma un'eclissi, naturalmente, non si compone della sua sola fase centrale; l'intero fenomeno avrà infatti una durata di circa 6 ore. Avrà inizio alle 17:03:50 (ora italiana) quando la Luna inizierà a rosicchiare il primo pezzetto di Sole sulla prima località in cui sarà visibile il fenomeno, dando vita all'eclissi parziale. L'eclissi si concluderà alle 22:55:16 ora italiana, quando il disco lunare si allontanerà definitivamente dal Sole lasciandolo “libero”.

Il percorso dell’eclissi anulare del 14 ottobre. Credit: Timeanddate

L'eclissi di sole oggi 14 ottobre visibile dall'Italia in diretta streaming

Come specificato, l'unico modo per vedere l'eclissi anulare del 14 ottobre 2023 dall'Italia è attraverso una diretta, grazie alle immagini catturate dai luoghi in cui si verificherà il fenomeno. L'evento sarà coperto anche da telegiornali e canali “all news” di tutto il mondo, ma per essere sicuri di non perderselo si può fare affidamento ai canali web che la trasmetteranno via streaming. Il Virtual Telescope Project (VTP) guidato dall'astrofisico Gianluca Masi, che recentemente ha scoperto un'esplosione stellare nella Galassia di Andromeda, trasmetterà la diretta a partire dalle 18:00 ora italiana sul proprio canale Youtube. Le immagini saranno catturate dagli astrofotografi Joaquin Fabrega Polleri da Panama e Ron Delvaux, Gary Varney e Fernando Rodriguez dagli Stati Uniti. Potrete seguirla dal player sottostante. L'“anello di fuoco” sarà mostrato in diretta streaming anche dalla NASA TV, il canale ufficiale dell'agenzia aerospaziale statunitense.

Quando ci saranno le prossime eclissi solari visibili dall'Italia

Sebbene non si possa assistere dall'Italia (con i propri occhi) all'evento di oggi, nei prossimi anni sono previste diverse eclissi di Sole suggestive, con la più spettacolare in assoluto attesa per la tarda mattinata del 2 agosto 2027. Durante questo evento il disco solare verrà oscurato tra il 60 e i 98 percento in base alla posizione geografica sullo "Stivale". Il punto migliore in assoluto sarà a largo di Lampedusa in acque italiane, dove l'evento sarà totale. Prima dello spettacolo del 2 agosto 2027, comunque, potremo ammirare dall'Italia un'eclissi solare parziale il 29 marzo del 2025 e un'altra il 12 agosto del 2026.