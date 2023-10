Le splendide immagini dell’eclissi solare anulare del 14 ottobre 2023 Alle 19:59 ora italiana di sabato 14 ottobre 2023 si è manifestata nel cielo una splendida eclissi di Sole anulare, purtroppo non visibile dall’Italia. Ecco una carrellata delle immagini e dei video più spettacolari catturati dal continente americano, dove è stato possibile ammirare l’anello di fuoco.

A cura di Andrea Centini

Sabato 14 ottobre 2023 si è verificata una meravigliosa eclissi di Sole anulare, un fenomeno astronomico spettacolare che ha attirato migliaia di turisti e studiosi nelle località in cui è stato possibile ammirarlo. Le eclissi solari, infatti, quando avvengono non sono visibili ovunque dalla superficie terrestre, ma solo dalle aree interessate dal cono d'ombra proiettato dalla Luna, che si genera quando il satellite transita innanzi al disco solare. L'evento del 14 ottobre (completo) si è manifestato solo nei cieli di alcune regioni del continente americano, da dove arriva la magnifica carrellata di immagini dell'“anello di fuoco” che potete osservare qui di seguito.

Tra i Paesi più fortunati in assoluto gli Stati Uniti, dove diverse città sono state letteralmente prese d'assalto da curiosi e appassionati per assistere al fenomeno. Ad Albuquerque, Kerrville, Roswell e altre località più piccole, site direttamente sotto la “S” tracciata dall'ombra della Luna durante il suo percorso sulla Terra, le persone si sono radunate a migliaia all'aperto per ammirare il suggestivo “Ring of Fire”; l'evento è durato oltre 5 minuti nelle posizioni migliori da cui è stato possibile osservare il massimo dell'eclissi. Come accade sempre in queste occasioni, i negozianti hanno fatto affari d'oro vendendo gadget a tema e soprattutto occhialini dotati di filtri solari. Le eclissi di Sole, infatti, possono essere ammirate a occhio nudo solo quando il Sole è totalmente oscurato dalla Luna; farlo senza protezioni nelle fasi intermedie, precedenti o successive dell'eclissi può comportare gravissimi danni alla vista e persino la cecità.

Tra gli scatti più belli in assoluto segnaliamo quelli della pagina Facebook “Moonshine Images”, catturate dalla città di Bandera nel Texas meridionale. Sono così dettagliate che è possibile persino ammirare anche le macchie solari sulla superficie della stella (la fotosfera), mentre viene rosicchiata dal passaggio della Luna. Le macchie solari sono regioni più fredde e scure delle aree circostanti, in cui i campi magnetici sono talmente forti da imbrigliare il calore in profondità (nonostante possano raggiungere i 3.700 °C). Da un paio di anni si vedono molte macchie solari perché il Sole si sta avvicinando al picco massimo di attività magnetica del suo ciclo di 11 anni, che secondo i calcoli degli esperti dovrebbe essere raggiunto a luglio del 2025.

Leggi anche Le migliori smart TV in sconto per il Prime Day di ottobre 2023

Splendidi anche gli scatti del cerchio di fuoco catturati da Brasilia, la capitale del Brasile. Negli scatti condivisi da gmanews.tv si vede un colombo posato sui cavi elettrici, mentre alle sue spalle si erge il disco solare mentre viene “divorato” dalla Luna. Il cielo nuvoloso rende le immagini dal Brasile ancor più affascinanti. Sono stati diversi i Paesi del Sud America e del Centro America in cui è stato visibile l'anello di fuoco del 14 ottobre del 2023; oltre al già citato Brasile anche la Colombia, il Costa Rica, Panama, Honduras e altri sono stati baciati dalla fortuna.

Tra i video più intriganti dell'evento astronomico ne segnaliamo uno condiviso da UCM Astronomy catturato da Odessa, in Texas. Si tratta di un time lapse di 37 secondi in cui è condensato l'intero passaggio della Luna innanzi al disco solare. Il video comprende l'inizio dell'eclissi parziale, il massimo con la comparsa dell'anello di fuoco e la “liberazione” del Sole.

Spettacolare anche il video condiviso dalla NASA da Albuquerque, la città più popolosa del Nuovo Messico con oltre mezzo milione di abitanti. Nel breve filmato di circa un minuto si vede la nascita di un anello di fuoco quasi completo. In questa località, infatti, la Luna ha coperto la parte superiore del Sole (anche se di molto poco). Albuquerque è stata una delle mete più gettonate per assistere all'eclissi: per un altro spettacolo così, del resto, negli Stati Uniti si dovrà attendere il 2046. In Italia ci sarà da aspettare fino al 2 agosto del 2027 per un'eclissi di Sole straordinaria, dato che verrà coperto dal 60 al 98 percento del disco della stella. Nell'attesa potremo assistere a due eventi parziali, uno nel 2025 (il 29 marzo) e il secondo il 12 agosto del 2026.