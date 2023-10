Magnifica eclissi anulare sabato 14 ottobre: a che ora e come vedere l’anello di fuoco Sabato 14 ottobre si verificherà una magnifica eclissi di Sole anulare, con la comparsa dello spettacolare anello di fuoco nel cielo. Il fenomeno astronomico non sarà visibile dall’Italia, ma potrà essere seguito in diretta streaming.

A cura di Andrea Centini

Sabato 14 ottobre 2023 si verificherà una magnifica eclissi solare anulare, caratterizzata dalla comparsa dello spettacolare anello di fuoco nel cielo. La fase massima del fenomeno astronomico si verificherà esattamente alle 17:59 del Tempo Coordinato Universale (UTC), ovvero le 19:59 ora italiana. Purtroppo l'eclissi di Sole non sarà visibile dall'Italia, nemmeno parzialmente, mentre negli Stati Uniti, in America Centrale e Sud America l'evento si manifesterà al massimo del suo splendore. Fortunatamente, anche se non avremo la fortuna di ammirare l'eclissi anulare con i nostri occhi dallo “Stivale”, potremo seguirla sui vari siti web che trasmetteranno le immagini in diretta streaming dai luoghi migliori.

Il percorso dell’eclissi anulare negli USA. Credit: NASA

Cos'è un'eclissi solare anulare

Le eclissi di Sole si verificano quando il disco lunare si frappone tra la stella e la Terra. Poiché la Luna non ha un'orbita perfettamente circolare, ma eccentrica (cioè ellittica), durante il suo moto di rivoluzione intorno al nostro pianeta raggiunge dei punti di minima distanza (perigeo) e massima distanza (apogeo). Anche se il Sole è sensibilmente più grande della Luna, dalla superficie terrestre sembrano avere un disco di dimensioni simili poiché il satellite naturale è molto più vicino: in media si trova infatti a 384.000 chilometri, mentre il Sole è a circa 150.000.000 di chilometri, una distanza definita come Unità Astronomica (UA). Quando il sistema Sole – Luna – Terra è perfettamente allineato e la Luna si trova all'apogeo, o comunque nei pressi dello stesso, dalla Terra il suo disco risulta leggermente più piccolo rispetto a quello del Sole, pertanto durante l'eclissi non riesce a coprirlo completamente, lasciando intravedere la parte marginale della corona solare. È il meraviglioso anello di fuoco di cui sopra, che rende indimenticabile l'osservazione dell'evento. Nel caso dell'eclissi anulare di sabato 14 ottobre 2023, i più fortunati potranno ammirare la fase centrale dell'eclissi per oltre 5 minuti, uno dei tempi più lunghi degli ultimi anni. Il massimo dell'eclissi, come indicato, si verificherà alle 20:00 ora italiana, mentre l'inizio della fase parziale avverrà attorno alle 17:00. L'eclissi si concluderà poco prima delle 23:00, per una durata complessiva di 6 ore.

Dove sarà visibile l'eclissi anulare del 14 ottobre

Come specificato, purtroppo, dall'Italia non potremo ammirare con i nostri occhi l'eclissi solare anulare del 14 ottobre 2023. Come mostra la mappa del portale Timeanddate, in Europa e in Asia il fenomeno non sarà visibile nemmeno in modo parziale, mentre avranno un minimo di fortuna gli abitanti dei Paesi all'apice dell'Africa occidentale. Dove lo spettacolo darà il meglio di sé sarà nel continente americano. Gli Stati Uniti saranno fra i Paesi più fortunati in assoluto. Tra le città coinvolte da cui si potrà osservare lo spettacolo completo vi sono Albuquerque, Eugene, Elko, Roswell, Kerrville e Corpus Chirsti, come evidenziato dalla spettacolare cartina interattiva della NASA. Saranno molto fortunati anche i cittadini di Brasile, Belize, Colombia, Costa Rica, Messico, Honduras, Nicaragua e Panama; ciascuno di questi Paesi avrà infatti località da cui poter vedere l'anello di fuoco.

Il percorso dell’eclissi anulare del 14 ottobre. Credit: Timeanddate

Alcune delle città coinvolte sono state letteralmente prese d'assalto dai turisti, appassionati di astronomia e studiosi, che coglieranno l'occasione imperdibile per ammirare uno degli spettacoli celesti più suggestivi. Per rivederlo così negli Stati Uniti, del resto, bisognerà attendere il 2046. Ricordiamo che il Sole non va mai osservato direttamente a occhio nudo o senza strumenti adeguati, muniti di appositi filtri solari; si rischiano infatti danni agli occhi anche permanenti, cecità compresa. Solo nella fase di massima delle eclissi solari è possibile togliere gli occhialini, per il breve periodo di tempo in cui il disco solare è oscurato dal passaggio del satellite.

Come vedere l'eclissi di Sole del 14 ottobre dall'Italia

L'eclissi anulare di sabato 14 ottobre 2023 non sarà visibile dall'Italia, ma si potrà contare sulle dirette in streaming dal continente americano per gustarselo comodamente da casa. Diversi portali specializzati (ma anche reti televisive all news) trasmetteranno le immagini dal vivo. Fra essi il sito del Virtual Telescope Project (VTP) guidato dall'astrofisico Gianluca Masi, che avvierà la diretta a partire dalle 18:30 ora italiana.