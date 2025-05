video suggerito

Il 24 maggio magnifico bacio nel cielo tra la Luna, Venere e Saturno: a che ora vederlo dall’Italia Poco prima dell’alba del 24 maggio si verificherà una spettacolare congiunzione astrale con la falce di Luna calante, il “Pianeta dell’Amore” Venere e il “Signore degli Anelli” Saturno. A che ora vedere il bellissimo fenomeno astronomico. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Andrea Centini

Simulazione della congiunzione astrale tra la Luna, Venere e Saturno del 24 maggio. Credit: Stellarium

Poco prima dell'alba di sabato 24 maggio potremo vedere nel cielo una spettacolare congiunzione astrale con protagonisti la falce di Luna, Venere e Saturno. Il "valzer celeste" inizierà attorno alle 04:00 del mattino (ora di Roma) nel cielo orientale e andrà avanti per circa un'ora e mezza, quando il “Signore degli Anelli” sarà cancellato dal firmamento. Venere resisterà invece un po' più a lungo grazie alla sua notevole luminosità, arrivando fino a poco dopo l'alba.

I tre protagonisti della congiunzione astrale hanno regalato uno spettacolo simile anche attorno all'alba del 23 maggio; come indicato dall'Unione Astrofili Italiani nella rubrica “Il cielo del mese”, dopo questo triplice bacio ci sarà un ultimo abbraccio celeste da non perdere: l'incontro tra la Luna e Giove la sera del 28 maggio, nel cuore della costellazione del Toro. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul bellissimo fenomeno astronomico di domani.

A che ora vedere il bacio tra la Luna, Venere e Saturno

Come indicato, la congiunzione astrale tra la falce di Luna e i due pianeti avrà inizio prima dell'alba, attorno alle 04:00 (ora di Roma). L'orario di inizio, chiaramente, in Italia varia in base alla posizione geografica dell'osservatore; a Milano, ad esempio, la Luna sorge attorno alle 03:45, a Brindisi poco dopo le 03:15 e a Cagliari alle 03:55. Saturno, l'ultimo dei tre oggetti a manifestarsi nel firmamento – e quindi quello che darà il via alla triplice congiunzione – farà capolino circa 10 minuti dopo la Luna.

Come riconoscere i pianeti

Durante la congiunzione astrale la compagna della Terra si presenterà come una spettacolare falce di Luna calante, considerando che la Luna Nuova (fase di novilunio) ci sarà esattamente alle 05:02 di martedì 27 maggio, come specificato dalla UAI. I tre oggetti sorgeranno a Est incastonati nella costellazione dei Pesci, dove daranno vita a un bellissimo triangolo di luce. Saturno, il più in alto e destra del gruppetto, si presenterà come un debole puntino luminoso, dal caratteristico colore giallognolo un po' spento. Venere, appena più in basso e a destra della falce di Luna, d'altro canto sarà facilmente riconoscibile per la sua intensa luminosità. Si tratta infatti del terzo oggetto per magnitudine (luminosità apparente) della volta celeste, dopo il Sole e la Luna. La ragione risiede nella vicinanza al nostro pianeta e alla sua densa e corrosiva atmosfera, che riflette con forza i raggi solari.

Il triangolo celeste creato dai tre protagonisti sopravviverà nel cielo per circa un'ora e mezza, quando il crepuscolo mattutino prenderà il sopravvento sull'oscurità e cancellerà il Signore degli Anelli, essendo il più “debole” per luminosità del trio. Poiché la congiunzione astrale si verificherà praticamente nella stessa zona in cui sorgerà il Sole, sarà fondamentale smettere di guardare verso quella direzione un po' prima che la stella faccia capolino sull'orizzonte. Guardare direttamente il disco solare comporta infatti gravi rischi per la vista e persino la cecità. Pertanto è fondamentale accertarsi dell'orario dell'alba nella propria città e osservare a Est soltanto prima dell'orario previsto.