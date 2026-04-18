Magnifico bacio celeste fra Luna, Venere e Pleiadi la sera del 19 aprile: a che ora e come vederlo in Italia

La falce di Luna, il pianeta Venere e l’ammasso stellare aperto delle Pleiadi saranno protagonisti di uno spettacolare bacio celeste nel cielo serale del 19 aprile. Il fenomeno astronomico sarà visibile da tutta Italia a occhio nudo, ma potrà essere seguito anche in diretta streaming grazie al Virtual Telescope Project.

Il contatto tra la Luna e le Pleiadi la sera del 19 aprile 2026. Credit: Virtual Telescope Project / Gianluca Masi

La sera di domenica 19 aprile 2026 potremo vedere a occhio nudo nei cieli d'Italia una magnifica congiunzione astrale con tre protagonisti: una sottile falce di Luna, l'ammasso stellare delle Pleiadi (M45) e il pianeta Venere. Di particolare interesse sarà il bacio tra la compagna della Terra e le “Sette Sorelle”, che si troveranno a strettissimo contatto a Ovest, poco dopo il tramonto, atteso attorno alle 19:50 ora di Roma. Nel chiarore del giorno e del crepuscolo serale si verificherà infatti una vera e propria occultazione delle Pleiadi da parte della Luna, che prospetticamente ci passerà innanzi. Nel corso della serata nei cieli italiani sarà visibile solo l'atto finale di questo spettacolare fenomeno astronomico. A renderlo ancor più prezioso la presenza del "Pianeta dell'Amore" Venere, posto appena in più basso degli altri due oggetti. Come spiegato nella rubrica “Il cielo del mese” dell'Unione Astrofili Italiani (UAI), l'incontro tra la Luna, Venere e le Pleiadi si verificherà nella costellazione del Toro, cui l'ammasso stellare è intimamente connesso. Nella costellazione risalterà anche la splendida stella Aldebaran. L'evento potrà essere seguito anche in diretta streaming sul canale YouTube del Virtual Telescope Project (VTP), commentata dall'astrofisico Gianluca Masi.

A che ora vedere il bacio tra la Luna, le Pleiadi e Venere del 19 aprile

Come indicato, la congiunzione astrale tra la Luna, le Pleiadi e Venere sarà visibile poco dopo il tramonto, atteso poco prima delle 20:00 nel cielo della Capitale. Poiché l'orario del tramonto varia al variare della posizione geografica, e con esso la visibilità dei fenomeni astronomici, sarà fondamentale accertarsi dell'orario del tramonto per la propria località prima di tentare l'osservazione. In questo caso è ancor più importante perché la congiunzione astrale si verificherà a Ovest, poco al di sopra del punto in cui tramonta il Sole; guardando verso Ovest troppo presto, si rischia di guardare direttamente il disco solare e provocarsi danni alla vista, anche gravi. Il tramonto è atteso indicativamente attorno alle 20:15 a Milano e Torino; verso le 19:45 a Napoli e Palermo; poco dopo le 20:00 a Cagliari e Firenze; e prima delle 19:40 a Bari.

A partire dalle 20:00 ora italiana l'evento potrà essere osservato in diretta streaming sul canale YouTube del Virtual Telescope Project (VTP). “Il 19 aprile 2026, una falce di Luna molto nitida "attraverserà" le Pleiadi, una delle più belle gemme del profondo cielo”, ha spiegato Gianluca Masi, divulgatore scientifico, curatore del Planetario di Roma e responsabile scientifico del VTP. “Dall'Italia – aggiunge l'esperto – potremo osservare l'ultima parte di questo fenomeno, con il nostro satellite che ‘lascerà' le stelle più a nord-est poco dopo il tramonto: una volta che il cielo sarà buio, ammireremo una splendida congiunzione tra la nostra Luna e le leggendarie ‘Sette Sorelle'.” La coppia sarà accompagnata dal pianeta Venere, il terzo oggetto più luminoso della volta celeste dopo il Sole e la Luna. Il Pianeta dell'Amore si troverà poco più in basso della Luna e delle Pleiadi, facilmente riconoscibile proprio in virtù per la sua luminosità.

L'abbraccio tra la Luna, le Pleiadi e Venere sarà visibile nei cieli di tutta Italia, ma la finestra osservativa non sarà molto ampia. Il pianeta, infatti, tramonterà attorno alle 22:00 ora di Roma tra Ovest e Nord Ovest, seguito dalla compagna della Terra e dall'ammasso stellare aperto un'oretta dopo. Ciò significa che avremo a disposizione circa due ore per ammirare la congiunzione con tutti e tre gli oggetti e poco meno di tre per il contatto Luna-Pleiadi. Il fenomeno sarà perfettamente visibile a occhio nudo. Si consiglia di scegliere un luogo buio e stellato con orizzonte occidentale libero, come potrebbe essere la costa del Mar Tirreno.