Le prossime eclissi di Sole in Italia saranno meravigliose: quando e dove saranno visibili Il 12 agosto 2026 e il 2 agosto 2027 ci attendono due magnifiche eclissi di Sole visibili dall'Italia, con la Luna che oscurerà completamente o quasi il disco solare. Ecco tutto quello che c'è da sapere per prepararsi agli eventi astronomici dell'anno.

A cura di Andrea Centini

Le eclissi di Sole, determinate dal passaggio della Luna innanzi al disco solare, non sono fenomeni così rari, tuttavia per i più spettacolari – come totali e anulari – si possono dover attendere anche diversi anni nel proprio Paese. Fortunatamente l'Italia sta per essere “baciata” da due eventi memorabili: il 12 agosto 2026 e soprattutto il 2 agosto 2027. Nel primo caso si tratterà di un'eclissi parziale, ma con un oscuramento massimo del disco solare superiore al 90 percento nelle città del Nord Italia (come Genova, Torino e Milano); nel secondo si potrà ammirare una stupenda eclissi totale, ma solo al largo di Lampedusa, comunque in acque italiane. Non c'è da disperare per il luogo poco accessibile, dato che per l'occasione diverse città del Mezzogiorno – e non solo – potranno godere di una visione meravigliosa; basti sapere che l'oscuramento massimo in alcune località siciliane sfiorerà il 100 percento. Ecco tutto quello che c'è da sapere su questi due attesissimi fenomeni astronomici.

La Luna fra Sole e Terra, quando è allineata, determina l’eclissi solare

L'eclissi di Sole del 12 agosto 2026

Dopo l'assaggio dell'eclissi solare parziale del 29 marzo di quest'anno, in cui l'oscuramento del disco solare è stato al massimo del 20 percento nel Nord dello Stivale, il 12 agosto 2026 ci attende uno spettacolo decisamente più intenso. Come indicato dal portale specializzato timeanddate.com, infatti, nelle città del Settentrione si raggiungerà un oscuramento significativo, prossimo al 94 percento per le più fortunate. A Milano, ad esempio, l'oscuramento massimo sarà del 92,32 percento; a Venezia del 91,27 percento; a Bologna del 92,66 percento; a Torino del 93,34 percento; e a Genova del 93,60 percento. Ci sarà dunque davvero poca differenza da un'eclissi totale, col cielo che risulterà quasi completamente oscurato.

L’eclissi del 12 agosto 2026. Credit: Timeanddate.com

Il fenomeno astronomico sarà tuttavia un po' smorzato dal fatto che si verificherà a ridosso del tramonto, con la stella bassa sull'orizzonte occidentale. La fase parziale dell'eclissi, ovvero quando la Luna inizierà a “rosicchiare” il disco solare, comincerà alle 19:24 ora italiana (fuso orario CEST); il massimo sarà raggiunto una manciata di minuti dopo le 20:00; e l'uscita dall'eclissi parziale si verificherà alle 20:46. Chiaramente la visibilità del fenomeno varierà in base alla posizione geografica in cui ci si trova. A Roma, ad esempio, l'eclissi parziale inizierà alle 19:32; il picco massimo sarà raggiunto alle 20:11 (con un oscuramento del disco solare pari al 69,15 percento; e la fine dell'evento è previsto attorno alle 20:15, con il tramonto della stella. Ciò significa che lo spettacolo sulla Capitale sarà ben visibile solo da località con orizzonte occidentale completamente libero da ostacoli naturali e artificiali, come alberi, palazzi, montagne etc etc, trovandosi il Sole “poggiato” sull'orizzonte al culmine dell'evento.

L'eclissi di Sole del 2 agosto 2027

Il 2 agosto 2027, come anticipato, potremo godere dall'Italia di uno spettacolo astronomico ancor più suggestivo di quello del 12 agosto 2026, non solo perché si raggiungerà la totalità, ma anche perché l'eclissi di Sole si verificherà a ridosso delle 12:00, dunque con il Sole molto alto sulla volta celeste. Per l'occasione le città più fortunate saranno quelle del Meridione, dato che l'oscuramento totale del Sole da parte della Luna sarà visibile solo innanzi alle coste di Lampedusa, in acque territoriali italiane.

Nell'isola siciliana, l'oscuramento sarà comunque del 99,80 percento; all'isola di Pantelleria sarà del 96,08 percento; a Palermo dell'89,56 percento; a Reggio Calabria dell'87,49 percento; a Bari del 73,98 percento; a Napoli del 77,51 percento; e a Roma del 74,58 percento. Lo spettacolo sarà apprezzabile anche al Settentrione, considerando che praticamente tutte le città potranno godere di un oscuramento superiore al 60 percento, un po' inferiore a quello del 12 agosto 2026, ma con il Sole in posizione decisamente più agevole.

L’eclissi del 2 agosto 2027. Il "non visibile dall’Italia" si riferisce alla terraferma. Credit: Timeanddate.com

La fase parziale dell'eclissi di Sole del 2 agosto 2027 avrà inizio alle 09:55; il culmine verrà raggiunto attorno alle 11:15, mentre la fine è attesa per le 11:38. L'eclissi solare totale del 2 agosto 2027 avrà una durata di circa 2 ore e 45 minuti con una totalità di 6 minuti e 23 secondi e sarà la più lunga fino al 2114.

Anche se manca un anno al primo dei due fenomeni, il nostro consiglio è quello di acquistare occhialini e filtri solari per l'osservazione delle eclissi già adesso; non solo perché i prezzi aumenteranno sicuramente a ridosso degli eventi, ma anche perché potrebbero diventare introvabili. E questi fenomeni vanno osservati solo ed esclusivamente con le dovute protezioni; si rischiano infatti danni gravissimi alla vista e persino la cecità.