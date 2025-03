video suggerito

In arrivo un’eclissi solare parziale in Italia il 29 marzo, a che ora e dove osservare il fenomeno Attorno alle 12:00 di sabato 29 marzo 2025 il cielo sarà impreziosito da una bella eclissi di Sole parziale. Il fenomeno astronomico sarà visibile da quasi tutta Italia, ad eccezione di parte del Sud. Ecco a che ora, come e dove vedere l’eclissi solare, che sarà trasmessa anche in diretta streaming. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Andrea Centini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Eclissi di Sole parziale. Credit: iStock

Sabato 29 marzo 2025 potremo vedere nel cielo una bellissima eclissi di Sole parziale. Il massimo oscuramento del disco solare si verificherà qualche minuto dopo mezzogiorno (alle 12:03 a Roma) e sarà visibile in larga parte dell'Italia. Secondo quanto indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI) nella rubrica “Il cielo del mese”, saranno purtroppo escluse dallo spettacolo astronomico Sicilia, Calabria, Basilicata e parte della Puglia (fenomeno visibile nel Gargano ma non a Bari). Anche le altre regioni del Mezzogiorno non saranno comunque fortunate; in Campania, ad esempio, l'oscuramento sarà molto limitato e a Napoli si potrà osservare al massimo l'1,8 percento di disco solare “rosicchiato” dalla Luna. Per chiunque non potesse assistere al fenomeno di persona, rigorosamente protetto con gli appositi occhialini, sarà possibile seguire una diretta streaming sul canale YoTube di timeanddate.com a partire dalle 10:30.

Visibilità dell'eclissi del 29 marzo 2025. Credit: timeanddate

Cosa sono le eclissi di Sole

Le eclissi solari si verificano quando la Luna passa innanzi al Sole, oscurando parzialmente o totalmente il disco solare. Questi fenomeni avvengono sempre in occasione della fase di Luna Nuova o novilunio, che sabato 29 marzo è attesa esattamente alle 11:58, come specificato dalla UAI. Anche la distanza fra la Luna e la Terra – in media di 384.000 chilometri – gioca un ruolo importante nelle eclissi di Sole, che si palesano quando i tre corpi celesti si dispongono nella configurazione Sole – Luna – Terra e risultano allineati più o meno perfettamente. Poiché dalla superficie terrestre le dimensioni apparenti del disco lunare e di quello solare sono simili, quando la Luna è più vicina all'apogeo (quindi più lontana e apparentemente piccola sulla volta celeste), transitando innanzi al disco solare dà vita al bellissimo “anello di fuoco” dell'eclissi anulare, che è un tipo di eclissi totale. Il 2 ottobre del 2024 se n'è verificata una bellissima in America del Sud. Come specificato, il 29 marzo si verificherà solo un'eclissi parziale, con il disco della nostra stella "morsicato" parzialmente dal passaggio della Luna.

Eclissi di Sole parziale. Credit: iStock

A che ora vedere l'eclissi di sole il 29 marzo dall'Italia

Il primo contatto, ovvero il momento il cui il bordo del disco lunare tocca il disco solare dando inizio all'oscuramento, a Roma è atteso alle 11:34 secondo il dato della UAI; per il portale timeanddate inizierà invece alle 11:35 e 6 secondi. Al netto della piccola discrepanza, il massimo dell'eclissi verrà comunque raggiunto alle 12:03, con un oscuramento massimo del disco solare di appena il 7,9 percento. Il Sole verrà rosicchiato nella parte alta e a destra dal transito della Luna. A Milano, così come in altre città del Settentrione, lo spettacolo sarà più significativo; il primo contatto inizierà un po' prima che a Roma (alle 11:21) e il massimo dell'eclissi sarà raggiunto alle 12:04, con quasi il 20 percento di disco solare oscurato. A Napoli invece l'oscuramento non arriverà nemmeno al 2 percento, mentre il primo contatto ci sarà alle 11:50. La Luna si “sgancerà” dal Sole alle 12:48 a Milano; alle 12:33 a Roma; e alle 12:19 a Napoli, in base alle indicazioni della UAI. Per conoscere esattamente orari, percentuale di oscuramento e più in generale visibilità dell'eclissi si può entrare nella mappa interattiva di timeanddate e selezionare la località desiderata. Purtroppo come specificato l'eclissi non sarà visibile in diverse parti del Sud Italia.

Il massimo oscuramento a Roma dell'eclissi del 29 marzo, simulazione. Credit: Stellarium

Come vedere l'eclissi di Sole dal vivo o in diretta streaming

A differenze delle eclissi di Luna, sempre visibili a occhio nudo, quelle di Sole rappresentano un pericolo per la vista e vanno osservate esclusivamente attraverso gli appositi occhialini o comunque filtri solari. Guardare direttamente il Sole può infatti danneggiare gravemente gli occhi e si può addirittura diventare ciechi. Pertanto se volete osservare il fenomeno del 29 marzo assicuratevi di acquistare gli occhialini in un negozio specializzato in astronomia o comunque su un portale che li vende certificati e sicuri. Vi torneranno sicuramente utili anche il 12 agosto 2026 e soprattutto il 2 agosto 2027, quando si verificheranno altre due eclissi solari in Italia, ma molto più belle. La seconda sarà magnifica, dato che in alcuni luoghi dello Stivale il Sole verrà oscurato dal 90 al 100 percento. Probabilmente in quel periodo occhialini e filtri solari andranno a ruba, quindi conviene giocare d'anticipo acquistandoli adesso. Anche le maschere da saldatore di qualità che soddisfano determinati criteri possono essere utilizzate per osservare le eclissi di Sole.

Nel caso in cui non riusciste a vedere il fenomeno astronomico dal vivo, potrete ripiegare sulla diretta streaming che manderà in onda timeanddate il 29 marzo a partire dalle 10:30. Le immagini saranno catturate da varie parti del mondo grazie alla collaborazione di vari astrofotografi e trasmesse sul canale YouTube ufficiale del portale specializzato.