Eclissi solare parziale il 29 marzo 2025, a che ora e dove vederla in diretta streaming dall'Italia Sabato 29 marzo il cielo sarà impreziosito da un meraviglioso fenomeno astronomico: un'eclissi di Sole parziale. L'evento, visibile attorno alle 12:00 in larga parte d'Italia, potrà essere seguito anche in diretta streaming. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi l'eclissi solare.

A cura di Andrea Centini

Eclissi di Sole. Credit: Timeanddate

Poco dopo le 11:30 (ora di Roma) di sabato 29 marzo 2025 si verificherà un'eclissi di Sole parziale. Il massimo dell'eclissi solare, che corrisponde al maggior oscuramento della stella, sarà raggiunto alle 12:03. Il fenomeno astronomico sarà visibile da quasi tutta l'Italia, con l'esclusione di Basilicata, Calabria, Sicilia e alcune parti della Puglia. Tuttavia potrà essere seguito grazie alla diretta streaming trasmessa sul canale YouTube di timeanddate.com, a partire dalle 10:30. Le eclissi di Sole possono essere osservate in sicurezza solo indossando appositi occhialini e usando filtri solari per gli strumenti ottici; l'osservazione diretta della stella può infatti provocare danni molto gravi alla vista, sino alla cecità.

Un'eclissi di Sole viene definita parziale quando solo una parte del disco solare viene oscurata dal transito della Luna. Le eclissi solari si verificano solo durante la fase di Luna Nuova (novilunio) e quando Sole, Luna e Terra sono più o meno perfettamente allineati in quest'ordine. In caso di allineamento perfetto si verifica l'eclissi totale con il completo oscuramento del disco solare, che in talune circostanze (Luna prossima all'apogeo, cioè alla massima distanza dalla Terra) può dar vita all'eclissi anulare, lo spettacolare “anello di fuoco”. Questi fenomeni sono possibili perché Luna e Sole hanno un diametro apparente simile quando visti dalla Terra, anche se chiaramente la stella è molto più lontana del satellite naturale (150 milioni di chilometri contro una media di 384.000 chilometri).

A che ora vedere l'eclissi di Sole sabato 29 marzo 2025 dall'Italia

Come per tutti i fenomeni astronomici, anche per le eclissi di Sole la posizione geografica può fare una differenza enorme sulla visibilità e sugli orari di inizio e fine degli eventi. Le eclissi di Sole sono suddivise in varie fasi e quella iniziale viene definita “primo contatto”; è il momento in cui il disco lunare tocca quello del Sole iniziando a oscurarlo. Come indicato nella rubrica “Il cielo del mese” dell'Unione Astrofili Italiani (UAI), il primo contatto a Roma si verificherà alle 11:34; alle 12:03 verrà raggiunto il massimo oscuramento del disco solare (un modesto 7,9 percento), mentre la Luna si sgancerà dal disco solare alle 12:33.

Il massimo oscuramento a Roma dell'eclissi del 29 marzo, simulazione. Credit: Stellarium

Per chi vive nelle regioni del Settentrione lo spettacolo sarà molto più suggestivo. A Milano, ad esempio, il primo contatto ci sarà alle 11:21; il massimo dell'eclissi alle 12:04; e la fine dell'eclissi alle 12:48. Non solo il fenomeno sarà più lungo, ma l'oscuramento della stella sarà più che doppio rispetto a quello osservabile a Roma. In base ai dati citati dalla UAI, infatti, il disco solare sarà rosicchiato di un più sostanzioso 20 percento. Molto peggio andrà nelle città meridionali che al limite dell'osservabilità del fenomeno. A Napoli, ad esempio, il primo contato ci sarà alle 11:50; il massimo dell'eclissi alle 12:04; e il termine alle 12:19. L'eclissi sarà breve ma soprattutto “scarsa”: solo l'1,8 percento del disco solare sarà oscurato sulla città partenopea. Per conoscere l'orario esatto di inizio e fine del fenomeno astronomico, così come l'entità dell'oscuramento, consigliamo di utilizzare la comoda mappa interattiva di timeanddate.

Visibilità dell'eclissi del 29 marzo. Credit: timeanddate

L'eclissi di Sole del 29 marzo è visibile dall'Italia: dove vederla in diretta streaming

Come specificato, non tutti gli italiani avranno la fortuna di poter vedere l'eclissi di Sole di persona. Basilicata, Calabria, Sicilia e parti della Puglia – ad esempio nelle aree di Bari, Brindisi e Lecce – saranno del tutto estromesse dalla possibilità di vedere dal vivo il fenomeno. Fortunatamente sarà possibile seguirla in diretta streaming sul canale YouTube di Timeanddate a partire dalle 10:30. Le immagini saranno trasmesse dai luoghi in cui l'eclissi di Sole sarà più spettacolare e suggestiva. In alcune parti del mondo, come ad esempio in Groenlandia e Canada, la Luna oscurerà più dell'80 percento del disco solare, lasciandone intravedere solo uno spicchio nella fase massima. Qui di seguito il box dove poter seguire la diretta streaming dell'evento.

Come osservare l'eclissi solare parziale del 29 marzo

Le eclissi di Sole sono fenomeni estremamente affascinanti, tuttavia vanno osservati con grande attenzione e cautela. L'osservazione diretta del disco solare, anche accidentale e per pochi istanti, può provocare danni gravissimi alla vista. Nei casi peggiori si può anche diventare ciechi. La raccomandazione degli esperti, pertanto, è quello di volgere gli occhi al cielo solo ed esclusivamente se muniti di appositi filtri e occhialini. I negozi di astronomia e online vendono quelli certificati per lo standard ISO 12312-2, che è quello che permette di osservare il Sole in sicurezza senza rischiare danni. Quando si osserva la stella attraverso strumenti ottici come telescopi e binocoli l'attenzione deve essere ancora maggiore, visto che i rischi sono amplificati. In questo caso sono disponibili appositi filtri solari da anteporre alle lenti per osservare in sicurezza la stella.

Le eclissi possono essere ammirate anche indirettamente con metodi artigianali, ad esempio facendo un foro all'interno di una scatola di cartone e osservando la proiezione della luce solare sul terreno o su un'altra superficie; durante il fenomeno si vedrà il disco solare “rosicchiato” dal passaggio della Luna. Anche uno scolapasta può essere utilizzato per il metodo della proiezione indiretta, senza guardare direttamente la stella e osservando la luce proiettata dai fori. Le maschere da saldatore sono considerate valide per l'osservazione delle eclissi, tuttavia devono rispettare determinati requisiti di qualità e protezione (non va bene una qualsiasi).

Eclissi di Sole parziale. Credit: iStock

Quando ci sarà la prossima eclissi e dove sarà visibile

La prossima eclissi di Sole parziale ci sarà il 21 settembre del 2025 e sarà visibile in Australia, dal continente antartico e dagli oceani Pacifico e Atlantico. La successiva sarà una bellissima eclissi anulare, attesa il 17 febbraio 2026 e visibile in Africa e America del Sud, negli oceani Pacifico, Indiano e Atlantico e in Antartide. In Italia si attendono con trepidazione le eclissi del 12 agosto 2026 e 2 agosto 2027, decisamente più spettacolari di quella del 29 marzo 2025. Per quella del 2027 l'oscuramento del Sole in alcuni luoghi italiani raggiungerà il 90-100 percento.