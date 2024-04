Perché non vedremo più le eclissi totali di Sole in futuro

video suggerito

A cura di Andrea Centini

Le eclissi totali di Sole sono rari fenomeni astronomici che si verificano solo quando il sistema composto da Sole, Luna e Terra è perfettamente allineato in quest'ordine. La Luna, transitando innanzi al disco solare, lo oscura completamente (o parzialmente) dando vita all'eclissi, visibile solo da alcune parti della Terra poiché il cono d'ombra proiettato sulla superficie del pianeta “disegna” una sottile striscia a forma di S allungata (sarebbe una retta ma i moti celesti e la forma sferica della Terra la “deforma”). L'8 aprile 2024 in Nord America si è verificata una meravigliosa eclissi totale di Sole, il cui culmine, nelle località più fortunate, ha avuto una durata prossima ai 4 minuti e 30 secondi. Uno spettacolo magnifico, che tuttavia, in un lontano futuro, saremo destinati a perdere per sempre. Prima di spiegare la ragione per cui non potremo più assistere alle eclissi solari totali, è doveroso fare alcune premesse.

L'importanza della distanza della Luna dal Sole nelle eclissi totali o anulari

Compresa la dinamica dell'eclissi di Sole, determinata appunto dal passaggio della Luna innanzi alla stella, c'è un fattore fondamentale da tenere in considerazione, ovvero la distanza del satellite naturale dalla Terra. L'orbita della Luna attorno alla Terra non è perfettamente circolare, ma ellittica (tecnicamente eccentrica), pertanto durante il suo moto può trovarsi più vicina o più lontana. In media il satellite dista 384.000 chilometri da noi; la distanza minima, chiamata perigeo, è di circa 356.000 chilometri, mentre la distanza massima, l'apogeo, è attorno a 405.000 chilometri. Poiché il diametro del Sole (1.392.000 di chilometri) è circa 400 volte più grande di quello della Luna (3.475 chilometri) ma quest'ultima è anche 400 volte più vicina alla Terra, ne consegue che sulla volta celeste la compagna della Terra e la stella hanno un diametro apparente quasi identico. È proprio per questo che il disco lunare, passando innanzi a quello solare durante le eclissi (che avvengono sempre durante la fase di Luna Nuova o novilunio) è in grado di oscurarlo. Se il fenomeno si verifica quando la Luna è vicina al perigeo, il suo disco risulta leggermente più grande e riesce a oscurare completamente il Sole, dando vita all'eclissi totale. Se invece la Luna è prossima all'apogeo, quindi più lontana e piccola, il suo disco non è in grado di oscurare completamente il Sole; in questo caso si verifica la meravigliosa eclissi anulare, durante la quale compare l'“anello di fuoco”, la porzione della stella che la Luna non può oscurare.

Perché in futuro le eclissi totali di Sole non saranno più visibili

Dopo queste premesse ora possiamo spiegare perché in un lontano futuro non potremo vedere mai più eclissi totali, cioè con il Sole completamente oscurato. La ragione risiede nel fatto che la Luna si sta allontanando dalla Terra, di circa1 pollice e mezzo ogni anno, come indicato dalla NASA. Più precisamente, l'allontanamento è di 3,8 centimetri (1 pollice è 2,54 centimetri), un fenomeno legato all'attrazione gravitazione tra i due corpi celesti e gli effetti delle maree. Man mano che la Luna si allontana, chiaramente il suo disco diventerà sempre più piccolo e, a un certo punto, non sarà più in grado di coprire completamente il Sole durante le eclissi, proprio come avviene quando si trova all'apogeo.

Fortunatamente ci vorrà moltissimo tempo prima che ciò si verifichi, come spiegato dallo scienziato lunare Richard Vondrak, che lavora presso il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, Maryland. “Un'eclissi totale è una danza con tre partner: la Luna, il Sole e la Terra. Può accadere solo quando c'è uno straordinario allineamento della luna e del sole nel nostro cielo. Col passare del tempo, il numero e la frequenza delle eclissi solari totali diminuiranno. Tra circa 600 milioni di anni, la Terra sperimenterà per l’ultima volta la bellezza e la drammaticità di un’eclissi solare totale”, ha chiosato l'esperto, proprio perché la Luna si sta allontanando di circa 4 centimetri ogni anno.

Tra 600 milioni di anni l'umanità potrebbe essersi estinta per diverse ragioni ma non è un problema di cui preoccuparsi adesso; ciò che è certo che il raro e appassionante fenomeno delle eclissi totali di Sole che possiamo ammirare oggi con i nostri occhi, per le generazioni di un lontano futuro non esisterà più. Fortunatamente, in Italia, potremo presto consolarci con tre eclissi solari in rapida successione: il 29 marzo 2025 (oscuramento massimo del 20% circa); il 12 agosto 2026 (oscuramento massimo del 90 percento circa); e 2 agosto 2027, eclissi totale visibili solo al largo di Lampedusa (ma in Sicilia l'oscuramento massimo sarà del 98 percento).