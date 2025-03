video suggerito

Arriva un’eclissi lunare il 14 marzo, quando e dove vedere la “Luna Piena di Sangue” dall’Italia Attorno alle 06:10 di venerdì 14 marzo potremo vedere una spettacolare eclissi di Luna. Dall’Italia il fenomeno astronomico sarà solo parziale, mentre in America sarà visibile l’eclissi lunare totale con la comparsa della Luna Piena di Sangue. L’evento potrà comunque essere seguito in diretta streaming grazie al Virtual Telescope Project. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Andrea Centini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La "Luna Piena di Sangue"

Venerdì 14 marzo 2025 si verificherà una spettacolare eclissi lunare totale in occasione della Luna Piena del Verme. Il fenomeno darà vita alla cosiddetta Luna Piena di Sangue, a causa del colore rosso sanguigno che acquisisce la compagna della Terra durante questo spettacolare fenomeno astronomico. In Italia, purtroppo, potremo osservare dal vivo soltanto la fase iniziale dell'eclissi e dunque un'eclissi lunare parziale, con solo uno spicchio del disco lunare “rosicchiato” dall'ombra della Terra. L'entrata nel cono d'ombra, infatti, inizierà attorno alle 06:10 del mattino, quando il satellite naturale si troverà molto basso sull'orizzonte occidentale e prossimo al tramonto.

A Roma, ad esempio, la Luna calerà poco prima delle 06:30; quindi dalla Capitale sarà possibile vedere un oscuramento massimo di pochi punti percentuali, con il lato sinistro del corpo celeste solo parzialmente "mangiato". Nelle città del Nord Italia il fenomeno sarà più accentuato, ma comunque sempre parziale; questo perché il massimo dell'eclissi, atteso per le 07:59 come indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI) nella rubrica “Il cielo del mese”, si verificherà quando ormai la Luna sarà già sparita dagli orizzonti italiani. Fortunatamente, a partire dalle 05:00 del mattino, il Virtual Telescope Project trasmetterà una diretta streaming del fenomeno grazie alla collaborazione di astrofotografi presenti negli USA, in Canada e a Panama, che permetteranno di vedere online il fenomeno totale e quindi la Luna Piena di Sangue.

Cos'è l'eclissi di Luna e dove sarà visibile il 14 marzo

Le eclissi di Luna si verificano solo in occasione della fase di plenilunio (Luna Piena) e quando il sistema Sole – Terra – Luna è più o meno perfettamente allineato. Migliore è l'allineamento tra i tre corpi celesti sul piano dell'eclittica, maggiore è l'oscuramento del disco lunare da parte del cono d'ombra proiettato dal nostro pianeta, che si frappone fra la stella e il satellite naturale. Le eclissi di Luna possono essere di penombra, quando la Luna entra nel cono di penombra; parziali, quando il disco lunare viene solo parzialmente oscurato dal cono d'ombra (risultando così “morsicato”); e totali, se il disco lunare entra completamente nel cono d'ombra, come accadrà nel caso di venerdì 14 marzo. La visibilità del fenomeno è comunque variabile in base alla posizione geografica; l'eclissi totale del 14 marzo, come indicato da Timeanddate.come, sarà visibile in larga parte del continente americano e degli oceani Pacifico e Atlantico, mentre quella parziale potrà essere vista in Europa Occidentale (compresa quasi tutta l'Italia ad eccezione di uno spicchio di Puglia) e in parte di Australia, Asia e Africa.

Credit: Timeanddate

A che ora vedere l'eclissi lunare del 14 marzo dall'Italia

L'Unione Astrofili Italiani (UAI) indica che l'entrata della Luna nel cono di penombra inizierà alle 04:57 del 14 marzo, che genererà una velatura scura sul satellite naturale. L'entrata nel cono d'ombra della Terra avrà invece inizio alle 06:09; è la fase che “morsicherà” il disco lunare. Come indicato, questo fenomeno si verificherà con la Luna molto bassa sull'orizzonte occidentale, pertanto dall'Italia potremo vedere solo una percentuale ridotta del disco lunare oscurato. Nelle regioni del Nord sarà più accentuato che in quelle a Sud; a Torino, ad esempio, Timeanddate indica un oscuramento massimo leggermente superiore al 15 percento. Nulla di sensazionale, ma si tratta comunque di un bellissimo e affascinante fenomeno. L'inizio della totalità è atteso per le 07:26, quando la Luna sarà già tramontata su tutto lo Stivale, quindi dall'Italia non avremo modo di ammirare la Luna Piena di Sangue. Il massimo dell'eclissi si verificherà alle 07:59, la fine della totalità alle 08:31, mentre l'uscita dai coni d'ombra e penombra rispettivamente alle 09:47 e alle 11:00. Come indicato, anche se dall'Italia sarà possibile ammirare di persona solo un'eclissi parziale, grazie al Virtual Telescope Project a partire dalle 05:00 del mattino del 14 potremo vedere l'eclissi di Luna totale in diretta streaming. L'evento trasmesso dal continente americano sarà commentato dall'astrofisico Gianluca Masi.

Perché l'eclissi lunare totale si chiama “Luna Piena di Sangue”

Quando il disco lunare viene completamente oscurato dal cono d'ombra della Terra acquisisce un colore rossiccio e sanguigno, da cui deriva il nome popolare di Luna Piena di Sangue (il termine non ha alcuna valenza scientifica). La caratteristica tinta è legata al fatto che la luce solare che filtra attraverso l'atmosfera terrestre viene dispersa e rifratta; le lunghezze d'onda corte come il blu vengono disperse, mentre quelle lunghe come il rosso e l'arancio vengono rifratte e illuminano il disco lunare, donandogli il suggestivo colore rosso sangue.