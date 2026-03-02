La Luna Piena del Verme oscurata dall’eclissi il 3 marzo: a che ora e dove vederla in diretta

La mattina di martedì 3 marzo si verificherà l’eclissi di Luna totale, la cosiddetta “Luna Piena di Sangue”. Il fenomeno astronomico non sarà visibile dal vivo dall’Italia, ma verrà trasmesso in diretta streaming dal Virtual Telescope Project a partire dalle 09:30. Le eclissi lunari si verificano sempre in contemporanea col plenilunio, per l’occasione l’affascinante Luna Piena del Verme. Ecco perché si chiama così.

Poco dopo le 12:30 di martedì 3 marzo 2026 si verificherà il culmine dell'eclissi lunare totale della Luna Piena del Verme, il plenilunio del mese. Lo spettacolare fenomeno astronomico, purtroppo, non sarà visibile dal vivo dall'Italia e dall'Europa, dato che a quell'ora il satellite naturale della Terra si troverà ben al di sotto dell'orizzonte (sorgerà infatti a Est attorno alle 18:15 ora di Roma). Ciò nonostante, sarà possibile vedere la diretta streaming della “Blood Moon” o “Luna Rossa” sul sito ufficiale del Virtual Telescope Project (VTP), a partire dalle 09:30 del mattino. Le immagini saranno trasmesse da Australia, Canada e Stati Uniti, dove l'eclissi di Luna totale sarà ben visibile.

Il nome di “Luna di Sangue” è legato al caratteristico colore rosso sanguigno che la compagna della Terra assume durante la totalità dell'eclissi, a causa del filtro dell'atmosfera terrestre che fa giungere sul disco lunare solo la parte rossa dello spettro elettromagnetico (la Luna viene oscurata dal cono d'ombra proiettato dalla Terra). L'eclissi di Luna si verifica sempre contemporaneamente alla Luna Piena, che a marzo prende il nome di Luna Piena del Verme. Come spiegato da Almanac.com, il riferimento deriva dalla tradizione dei nativi americani ed è associato alla fuoriuscita delle larve dei coleotteri dai tronchi degli alberi, grazie all'aumento delle temperature. È un segnale della primavera incipiente e della fine dei rigori dell'inverno.

A che ora vedere l'eclissi lunare totale di "sangue" martedì 3 marzo 2026

Le eclissi sono fenomeni che possono durare anche diverse ore, perché sono caratterizzate da più fasi. Come spiegato dall'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, il 3 marzo “alle 9:44 inizierà la fase di penombra, che terminerà alle 10:50, quando l’ombra prenderà il sopravvento fino alla totalità, che inizierà alle 12:04 per terminare alle 13:03”. Il culmine dell'eclissi, evidenzia il portale specializzato timeanddate, sarà raggiunto esattamente alle 12:33 ora italiana. Al termine della fase di totalità, quella caratterizzata dal caratteristico colore rosso, “l’eclissi regredirà gradualmente, fino a concludersi alle 15:22, con la definitiva uscita dalla penombra”, chiosa il dottor Masi, divulgatore scientifico e autore del libro “Quando l’universo diventò infinito. Shapley, Curtis e la nascita del cosmo moderno”.

Fasi dell’eclissi di Luna. Credit: Gianluca Masi / Virtual Telescope Project

Le eclissi di Luna si verificano sempre in concomitanza con la fase di plenilunio, che per l'occasione sarà la Luna Piena del Verme. La pienezza, che è un istante specifico e non un giorno intero, sarà raggiunta esattamente alle 12:38 ora italiana, come indicato nella rubrica “Il cielo del mese” dell'Unione Astrofili Italiani (UAI). In Italia, purtroppo, non potremo vedere né l'eclissi né il momento esatto del plenilunio, sebbene ai nostri occhi, come evidenziato dalla NASA, il disco lunare può apparire pieno per circa tre giorni. Per vedere la Luna dovremo attendere le 18:15 ora di Roma, quando il satellite della Terra sorgerà a Est.

Dove sarà visibile l'eclissi di Luna totale e dove vederla in diretta dall'Italia

Come mostra la mappa interattiva di Timeanddate.com, l'eclissi lunare totale sarà visibile da Giappone, estrema Russia orientale (Siberia), parte dell'Australia, Canada e Stati Uniti orientali. Il fenomeno parziale, con il disco lunare solo in parte oscurato dal cono d'ombra proiettato dalla Terra, sarà visibile in Asia, Americhe, Europa orientale, poli e su alcune isole oceaniche. Poiché la “Luna Piena di Sangue” si verificherà al mattino, in Italia non potremo assistervi perché a quell'ora il satellite naturale sarà al di sotto dell'orizzonte. Fortunatamente l'evento potrà essere seguito in diretta streaming grazie al Virtual Telescope Project (VTP), che trasmetterà le immagini sul proprio canale YouTube ufficiale a partire dalle 09:30.

La mappa dell’eclissi di Luna totale del 3 marzo 2026. Credit: timeanddate

“In occasione di questo straordinario fenomeno – spiega Gianluca Masi – come già in passato per eventi astronomici inaccessibili dal nostro Paese, il Virtual Telescope Project offrirà l’opportunità di seguirlo in diretta streaming grazie alla propria rete internazionale di collaboratori, collocati nelle aree giuste del pianeta. In particolare, verranno utilizzati contributi dall’Australia, dal Canada e dagli Stati Uniti.” Un team di astrofotografi professionisti sarà piazzato nelle località migliori per trasmettere le splendide immagini che giungeranno live in Italia. Potrete seguirle nel box qui di seguito.

La Luna Piena del Verme il 3 marzo con l'eclissi lunare totale

Le eclissi di Luna si verificano sempre contemporaneamente alla fase di plenilunio, che a marzo è conosciuta come Luna Piena del Verme. Sino a non molto tempo fa si riteneva che questo nome, legato alla tradizione dei nativi americani, fosse un riferimento allo scongelamento del terreno e alla fuoriuscita dei lombrichi, un tipico segnale primaverile. In realtà, come raccontato da Almanac.com, il reale riferimento non è agli anellidi, bensì alle larve di coleotteri che fuoriuscivano dalla corteccia degli alberi (anch'esso un segno di primavera).

Un altro nome noto del plenilunio di marzo è Luna dello Zucchero, legato alla tradizione degli Ojibwe. In questo periodo dell'anno, infatti veniva estratta la linfa zuccherina dagli aceri, il famoso e dolcissimo sciroppo. Tra gli altri appellativi conosciuti della Luna Piena di marzo figurano Luna dell'oca (Algonchini e Cree), Luna del ritorno del corvo (Ojibwe settentrionale), Luna con vento forte (Pueblo) e Luna dagli occhi irritati. Questi due ultimi nomi sono legati a effetti tipici del periodo: i forti venti che spirano al passaggio tra l'inverno e la primavera e l'irritazione degli occhi a causa dei riflessi del sole sulla neve che si scioglie.