video suggerito

Stasera magnifico bacio tra la Luna e Marte: a che ora vederlo e come riconoscere il Pianeta Rosso Questa sera il cielo sarà impreziosito da una splendida e ravvicinata congiunzione astrale tra la Luna e Marte, l’ultima di novembre. I due oggetti saranno visibili a partire dalle 21:15 (ora di Roma). Il fenomeno astronomico sarà perfettamente visibile a occhio nudo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simulazione della congiunzione astrale tra Luna e Marte del 20 novembre 2024. Credit: Stellarium

La sera di oggi, mercoledì 20 novembre 2024, potremo vedere nel cielo una bellissima congiunzione astrale tra la Luna e Marte. I due oggetti inizieranno il valzer celeste poco dopo le 21:00 (ora di Roma) e danzeranno assieme tutta la notte, fino all'alba del giorno successivo. Quella di stasera non solo è l'ultima delle cinque congiunzioni astrali previste del mese, come rilevato nella rubrica “Il Cielo del Mese” dell'Unione Astrofili Italiani (UAI), ma è anche una delle più ravvicinate. La compagna della Terra e il Pianeta Rosso saranno infatti ravvicinatissimi, regalando uno spettacolo incantevole a tutti coloro che volgeranno lo sguardo al cielo. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perderselo.

A che ora vedere il duetto celeste tra la Luna e Marte

Come specificato, la congiunzione astrale di oggi 20 novembre 2024 avrà inizio poco dopo le 21:00 ora di Roma, quando la Luna e Marte sorgeranno sull'orizzonte nordorientale. La prima a comparire sarà la compagna della Terra, attorno alle 21:04 minuti. Il “Pianeta Rosso” si leverà al suo fianco circa 10 minuti dopo, poco più in basso a destra a pochissimi gradi di distanza, dando inizio al valzer celeste. L'orario di inizio dell'evento astronomico chiaramente varia in base alla posizione geografica dell'osservatore. Chi si trova a Brindisi, ad esempio, potrà iniziare ad ammirarlo già qualche minuto prima delle 21:00, mentre a Cagliari si dovranno attendere le 21:40 circa. Milano e Napoli avranno invece orari simili a quelli della Capitale, con l'inizio della congiunzione astrale attorno alle 21:15.

All'inizio del fenomeno il Pianeta Rosso sarà in basso e a destra rispetto al satellite naturale, ma col passare delle ore continuerà a salire nel firmamento arrivando a superarlo e a distanziarsi un poco, ma sempre restando in uno stretto e caloroso abbraccio. Il duetto celeste, che si consumerà nel cuore della Costellazione del Cancro, andrà avanti tutta la notte e fino all'alba del giorno successivo, attesa attorno alle 07:00 del mattino (ora di Roma). Quando il Sole inizierà a fare capolino Marte sparirà rapidamente dal cielo, non trattandosi di un oggetto particolarmente luminoso.

Come riconoscere Marte nel cielo

Durante la congiunzione astrale di stasera sarà facilissimo riconoscere il Pianeta Rosso. Come specificato, infatti, sarà molto vicino alla Luna (alla sua destra), prossima alla fase di Ultimo Quarto attesa per le ore 02:28 di sabato 23 novembre. Sarà impossibile confonderlo con qualunque altro astro. Marte, del resto, ha un inconfondibile colore rosso – arancio, per via della regolite rossiccia che ricopre la sua superficie, responsabile anche di colossali tempeste di polvere. A differenza delle stelle giganti e supergiganti rosse – come la famosa Betelgeuse – il pianeta non brilla, perché la sua luce è quella riflessa del Sole. Le stelle producono luce propria attraverso le reazioni nucleari che consumano idrogeno, elio e altri elementi nel loro nucleo, mentre pianeti, lune e asteroidi riflettono semplicemente quella della nostra stella.

Come vedere il bacio tra la Luna e Marte

La congiunzione astrale di stasera sarà perfettamente visibile a occhio nudo. Con un binocolo o un telescopio si possono comunque ammirare alcuni dettagli dei protagonisti, dai crateri della Luna fino alle calotte polari di Marte con un telescopio di diametro significativo.