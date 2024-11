video suggerito

Violenta turbolenza sul volo per Francoforte, 11 feriti su aereo Lufthansa Paura a bordo di un aereo Lufthansa partito da Buenos Aires e diretto a Francoforte: mentre volava sull'Oceano Atlantico è stato colpito da una violenta turbolenza che ha provocato il ferimento di 11 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio.

A cura di Ida Artiaco

Paura a bordo del volo operato da Lufthansa che da Buenos Aires, in Argentina, era diretto a Francoforte, in Germania: una forte turbolenza ha colpito l'aereo mentre transitava sull'Oceano Atlantico, provocando il ferimento di 11 persone, tra cui 5 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio.

È successo ieri, lunedì 11 novembre: il Boeing 747-8, uno dei modelli di punta della compagnia aerea tedesca, stava viaggiando da Buenos Aires a Francoforte quando ha incontrato una forte turbolenza sull'Atlantico, dopo aver raggiunto una altitudine di crociera di 33mila piedi. I piloti hanno cercato di salire a 35mila piedi, ma durante la manovra cinque passeggeri che non indossavano le cinture di sicurezza sono rimasti feriti, come riporta AirLive.net. A bordo c'erano 329 passeggeri e 19 membri dell'equipaggio.

Coloro che sono rimasti feriti hanno ricevuto cure mediche subito dopo l'atterraggio dell'aereo all'aeroporto di Francoforte martedì alle 9.53 (GMT), secondo la compagnia aerea. Lufthansa ha dichiarato che la turbolenza è stata "breve" e si è verificata in una "zona di convergenza intertropicale", ovvero una fascia di bassa pressione attorno alla Terra. "Ciò significa che ci sono correnti d'aria in questa depressione che possono causare turbolenze", ha detto una portavoce aggiungendo che "la sicurezza del volo non è mai stata a rischio".

Non è questa la prima volta che si verifica un episodio del genere. All'inizio di quest'anno, il volo SQ321 della Singapore Airlines ha fatto notizia dopo essere stato costretto a un atterraggio di emergenza in Thailandia, precipitando drammaticamente di 6.000 piedi in soli tre minuti. Il che provocò il decesso di un uomo, un cittadino britannico. Solo l'11 scorso si era creato panico a bordo su un volo partito da Colonia per arrivare a Roma. Le turbolenze, causate da una tempesta, sono durate circa 25 minuti: a un passeggero è venuto un infarto.