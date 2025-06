Paura in volo, fumo e fiamme da un motore di un volo American Airlines: l’aereo torna a Las Vegas

Un volo American Airlines è rientrato a Las Vegas poco dopo il decollo per fumo e fiamme da un motore. Nessun ferito. L’aereo è atterrato in sicurezza. La FAA indaga, mentre il velivolo è stato ritirato per controlli.