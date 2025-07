Guasto al motore in volo, aereo Volotea costretto ad atterraggio di emergenza a Torino

L’avaria ha interessato il volo Volotea VOE2087 partito da Dubrovnik, in Croazia, e diretto a Lione, in Francia. L’aereo, un Airbus 320, era sui cieli del Piemonte quando nella mattinata di sabato il comandante ha segnalato una possibile avaria la motore chiedendo l’atterraggio di emergenza all’aeroporto di Caselle a Torino dove è atterrato poco dopo senza altre conseguenze.

Un aereo di linea Volotea è stato costretto a cambiare rotta e ad un atterraggio di emergenza a Torino oggi, sabato 12 luglio, a causa della segnalazione di un possibile guasto ad un motore. L’avaria ha interessato il volo Volotea VOE2087 partito da Dubrovnik, in Croazia, e diretto a Lione, in Francia, dove sarebbe dovuto atterrare alle 10.40.

L’aereo, un Airbus 320, era sui cieli del Piemonte quando nella mattinata di sabato ha iniziato la discesa per l’avvicinamento a Lione poco prima delle 10. Poco dopo il pilota ha comunicato ai controllori dello spazio aereo una possibile avaria a bordo a causa di un possibile guasto ad un motore. Per una questione di sicurezza il comandante quindi ha chiesto e ottenuto dalla torre di controllo la possibilità di atterrare nello scalo più vicino che era l'aeroporto di Caselle a Torino.

Dopo l’ok, il velivolo ha cambiato rotta virando per scendere verso Torino dove nel frattempo hanno attivato le procedure d'emergenza mettendo in allarme lo scalo dove partenze e arrivi sono stati sospesi in via precauzionale. L’aereo fortunatamente è atterrato poco dopo sulla pista del Sandro Pertini senza altre conseguenze arrestandosi correttamente alle 10:28. In pista ha trovato i servizi di emergenza ad attenderlo con autobotti dei vigili del fuoco per prevenire un possibile incendio ma fortunatamente non è stato necessario alcun intervento.

Terminate le necessità di rito, l’aeroporto è stato riaperto, nel frattempo i due voli che erano previsti in arrivo proprio in quei minuti sono stati dirottati sugli scali di Milano Malpensa e Milano Linate, si tratta del volo Ryanair FR6181 in arrivo da Bari e il volo ITA Airways da Roma Fiumicino. I due aerei ripartiranno per Torino in mattinata con voli di trasferimento.

Volotea: "Problema tecnico, passeggeri e l’equipaggio sono sbarcati tranquillamente"

"In merito a quanto accaduto stamattina, Volotea conferma che, a causa di un problema tecnico, il volo VOE2087 proveniente da Dubrovnik e diretto a Lione è dovuto atterrare all’aeroporto di Torino. L’atterraggio è avvenuto senza alcun problema, tutti i passeggeri e l’equipaggio sono sbarcati tranquillamente dall’aereo. Al momento i passeggeri sono assistiti dall’aeroporto e dal personale Volotea e saranno riprotetti fino a destinazione finale" spiegano dalla compagnia aerea, aggiungendo: "La compagnia conferma inoltre che l’aeroporto di Torino è stato chiuso solamente per permettere all’airbus di Volotea le manovre di atterraggio. Volotea ricorda che la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi è la priorità della compagnia, si scusa per il disagio causato e ringrazia per la collaborazione.