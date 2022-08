Vince la gara di Mountain Bike e muore nel sonno a 37 anni: chi era Rab Wardell

Il ciclismo britannico è sotto shock per la morte del campione scozzese di mountain bike Rab Wardell. Il 37enne solo due giorni prima aveva vinto lo Scottish Cross Country Championship, il campionato di Mountain Bike a Kirroughtree Forest, in Gran Bretagna.

Wardell sarebbe morto nel sonno, come confermato dalla Federciclismo scozzese (Scottish Cycling): "Siamo devastati nel confermare la notizia che il mountain biker internazionale ed ex dipendente, Rab Wardell, è morto oggi".

"Abbiamo pochissime informazioni in questa fase, ma inviamo il nostro amore e supporto alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che nella nostra comunità lo hanno conosciuto. Chiediamo di rispettare la privacy della famiglia di Rab in questo momento incredibilmente triste", si legge ancora nella nota.

Rab sarebbe stato ucciso da un infarto mentre era a letto nella sua casa di Galsgow. Secondo quanto scrivono i tabloid britannici, la prima ad accorgersi che qualcosa non andava è stata la compagna, Katie Archibald (che è una campionessa olimpica di ciclismo): l'ha immediatamente soccorso insieme ai paramedici ma non c'è stato nulla da fare.

"Penso che abbiate sentito che Rab è morto ieri mattina. Non capisco ancora cosa sia successo; se questo è reale; perché è scomparso proprio adesso che era così sano e felice" ha scritto Katie su Twitter.

"Rab ha avuto un arresto cardiaco mentre eravamo a letto. Ho provato e riprovato, e i paramedici sono arrivati ​​in pochi minuti, ma il suo cuore si è fermato e non sono riusciti a riportarlo indietro. Il mio cuore ha smesso di battere con il suo" scrive ancora la donna.

Lo amo così tanto e ho bisogno di lui qui con me. Ho un disperato bisogno di lui qui, ma se n'è andato. Non posso descrivere questo dolore. Non posso sopportare di parlare di lui al passato. Tu significhi tutto per me, Rob. Ti amo".