video suggerito

Va a festeggiare il 70esimo compleanno in un hotel di lusso alle Canarie: contrae salmonella e muore Leslie Green e sua moglie Julia si erano recati a festeggiare il compleanno dell’uomo in un resort a quattro stelle di Fuerteventura lo scorso ottobre. Anche la donna si è ammalata, ma è riuscita a sopravvivere: Al Sun ha detto di essere “preoccupata” per il cibo servito, tra cui “carbonara tiepida e pollo poco cotto”, e di non aver mai visto il personale lavarsi le mani. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Biagio Chiariello

149 CONDIVISIONI condividi chiudi

Leslie Green e sua moglie Julia

Nel mese di ottobre dell’anno scorso, Leslie Green aveva deciso di festeggiare il suo 70esimo compleanno alle Canarie, ma ha contratto la salmonella ed è morto. Lui e sua moglie, Julia, erano ospiti dell’Occidental Jandia Playa Resort a Fuerteventura, quando l'uomo di nazionalità britannica ha contratto l'infezione batterica. Durante la seconda settimana sull’isola, Green è stato ricoverato in un ospedale locale, dove è deceduto dopo quattro settimane a causa di complicazioni, tra cui sepsi e insufficienza renale.

Anche sua moglie, Julia, è stata colpita dalla salmonella proprio nel giorno del suo 60° compleanno, pochi giorni dopo l'inizio della malattia del marito, e ha trascorso una settimana in ospedale. Infermiera in pensione e originaria di Bolton, ha dichiarato al Sun di essere "preoccupata" per il cibo servito, tra cui "carbonara tiepida e pollo poco cotto", e di non aver mai visto il personale lavarsi le mani. Inoltre, ha osservato che i piatti venivano “mescolati con il cibo più vecchio”.

"Ho capito subito che la situazione era grave e che non si trattava di una cosa passeggera. Pochi giorni dopo Leslie era in ospedale e, una settimana dopo, anche io", ha raccontato Julia. "Sono stata fortunata perché, anche se stavo male, non stavo così male come lui. Vederlo in ospedale negli ultimi giorni è stato orribile", ha ammesso, aggiungendo che stare al fianco del marito, con cui era sposata da 38 anni, mentre moriva, insieme a una delle loro figlie, è “qualcosa che non credo riuscirò mai a superare”.

Dopo il rimpatrio del corpo di Leslie nel Regno Unito, è stata eseguita un’autopsia, ma i risultati non sono ancora stati resi noti. La signora Green ha incaricato avvocati esperti in lesioni gravi di avviare un'indagine, dichiarando che almeno "meritano delle risposte". "Questo è un caso estremamente preoccupante, abbiamo ricevuto testimonianze simili da altri clienti che hanno soggiornato nello stesso periodo", ha dichiarato Jennifer Hodgson, l'avvocato che rappresenta la signora Green.