Muore dopo un bagno nel fiume insieme alle sorelle: Ivan era in Abruzzo per il compleanno del padre Dopo ore di ricerche, è stato ritrovato il cadavere del 35enne Ivan Reggio nel fiume Orta, a Caramanico Terme, in provincia di Chieti: il giovane astigiano era andato in Abruzzo a festeggiare il compleanno del padre.

A cura di Dario Famà

Ivan Reggio, 35 anni (Facebook)

È stato ritrovato questa mattina il corpo senza vita di Ivan Reggio, 35enne originario di Castello di Annone, nell'astigiano. L'uomo era scomparso nel pomeriggio di ieri dopo un bagno nel fiume Orta, a Caramanico Terme, in provincia di Pescara.

Secondo le ricostruzione emerse finora, l'incidente è accaduto intorno alle 15:30, quando, insieme ad alcuni amici e alle sorelle, si era immerso nelle acque del torrente: da lì il 35enne non è più riemerso. Allertato dai familiari poco dopo l'accaduto, il personale del 118 ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso per perlustrare al meglio la zona.

Foto del Soccorso Alpino e Speleologico

Sulla base delle indicazioni ricevute, i 5 operatori del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Abruzzo hanno vagliato le aree intorno al fiume a bordo del velivolo, collaborando con i Vigili del Fuoco di Alanno e Pescara, il corpo dei sommozzatori, i droni Sapr (Sistemi a pilotaggio remoto), i fluviali e i carabinieri forestali del parco nazionale della Maiella.

Le ricerche iniziali non hanno portato a nessun risultato, ma alle 19:30 è stato rinvenuto il cadavere di Reggio dai subacquei dei Vigili del Fuoco. La salma del giovane è stata recuperata e caricata sull'elicottero, che l'ha trasportata alla piazzola d'atterraggio di Caramanico Terme.

Foto del Soccorso Alpino e Speleologico

Il 35enne, residente ad Asti, si trovava in Abruzzo per celebrare il compleanno del padre e per passare un po' di tempo con le sorelle. Il genitore si era trasferito a Perano, nel chietino, vent'anni fa e Ivan era il suo primogenito.

Ad esprimere il proprio cordoglio è stato l'assessore del paese abruzzese Egisto Rossetti, che ha detto: "Tutta l'amministrazione comunale si stringe intorno al padre. È difficile accettare che un giovane perda la vita in questo modo".

L'area dove è avvenuta la tragedia non è nuova ad incidenti simili: nel marzo scorso aveva perso la vita il 28enne Simone Celso, mentre nel 2017 a morire furono Silvia D'Ercole e Paride Pirocchi, travolti dalla corrente del fiume.