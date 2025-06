video suggerito

Ingerisce una ciliegia ma le va di traverso, bimba di 2 anni muore soffocata davanti ai genitori a Treviso Il dramma si è consumato nell’abitazione di famiglia a Revine Lago, in provincia di Treviso. Letale l’ingestione di un nocciolo di ciliegia a fine cena che è andato di traverso. Per la piccola inutili gli sforzi dei soccorsi del 118. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Doveva essere l'ultima pezzetto di frutta dopo la cena consumata a tavola coi genitori in casa ma quella dolce ciliegia si è rivelata fatale per una bambina trevigiana di due anni e mezzo. Il boccone infatti le è andato di traverso soffocandola. Il dramma si è consumato nell'abitazione di famiglia a Revine Lago, in provincia di Treviso, davanti agli occhi impotenti dei genitori che hanno assistito alla scena senza riuscire a liberare le vie respiratorie alla bimba.

La tragedia nella serata di ieri sabato 14 giugno mentre la bambina era a tavola con mamma e papà. Ad un certo punto ha iniziato ad avere problemi respiratori dovuti al soffocamento. I familiari hanno subito chiamato i soccorsi provando nel frattempo ad aiutarla ma ogni sforzo è stato vano. Nemmeno l'intervento immediato di una vicina di casa infermiera è riuscita salvarla.

Quando sul posto, a Borgo San Marco, sono giunti i sanitari del Suem 118, allertati da una chiamata di emergenza, la bimba era già gravissima ed è morta poco dopo nonostante gli sforzi per salvarla. I medici hanno provato comunque le manovre rianimatorie con il massaggio cardiaco, trasportando la piccola anche in ospedale priva di sensi, in un estremo tentativo disperato di salvataggio, ma in pronto soccorso hanno dovuto dichiararne il decesso. Letale l'ingestione di un nocciolo di ciliegia che è andato di traverso.

La tragedia ha sconvolto il piccolo comune sparso dove la famiglia della bimba era conosciuta. Tani i messaggi di cordoglio e dolore sui social. "Oggi il nostro paese piange la perdita di un angelo" ha scritto un residente di Revine. "Una tragedia, è l'unica parola che riesco a dire" ha dichiarato il sindaco. Si attende ora il nulla osta della Procura per i funerali della bambina.