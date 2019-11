Non solo la bimba di 7 anni rimasta gravemente ferita, a Chicago, colpita da una pallottola vagante mentre faceva “dolcetto o scherzetto?”. La notte di Halloween negli USA è stata caratterizzata da altri fatti di sangue più o meno gravi. Almeno 4 persone sono rimaste uccise e numerose ferite in una sparatoria avvenuta ad Orinda, in California durante una festa, giovedì notte. La polizia della cittadina a nordest di San Francisco ha confermato che l'indagine riguarda una "sparatoria multipla". L'evento, secondo i media locali, era era stato pubblicizzato su Instagram: “Festa nella residenza Airbnb”, riporta l'East Bay Times. I partecipanti erano invitati a portare alcolici e fumo (col tradizionale “BYOB [bring your own booze] and BYOW [bring your own weed]”). L'allarme è stato lanciato tra le 23 e la mezzanotte (ora locale). Le emittenti tv locali hanno mostrato le immagini di ambulanze che trasportavano via i feriti, mentre altre persone ferite si allontanavano a piedi dalla casa dove è avvenuta la sparatoria. I fatti in California (già peraltro teatro di un’altra sparatoria ieri a Long Beach) sono stati confermati dalla polizia che non ha invece ancora rilasciato alcuna dichiarazione sul bilancio delle vittime.

La bimba ferita nella sparatoria a Chicago

La sparatoria che ha invece coinvolto la bambina di Chicago è avvenuta nel quartiere di Little Village, zona ovest della città dell’Illinois. La bimba di Chicago è in condizioni critiche al Stroger Hospital, ha riferito la polizia: "Sta lottando per la sua vita". Chicago è stata spesso al centro dei discorsi del presidente Donald Trump proprio per i frequenti episodi di violenza. In un'intervista del gennaio 2017 con la Abc, il numero uno della Casa Bianca l’ha equiparata all'Afghanistan, dicendo: "In Afghanistan non succede che sta succedendo a Chicago", aggiungendo che avrebbe "inviato i federali" per risolvere la "carneficina orribile" della città. "Le persone vengono colpite a destra e a sinistra. Migliaia di persone in un breve periodo di tempo. Chicago è come una zona di guerra". Il presidente sarà in visita nella città proprio questo lunedì.