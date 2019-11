Durante la notte di Halloween una bambina di appena sette anni è stata colpita da uno sparo mentre faceva il giro del vicinato con la sua famiglia per il tradizionale "dolcetto o scherzetto". L'incidente si è verificato a Chicago, negli Stati Uniti, nell'ennesimo episodio di violenza del Paese legato alle armi da fuoco. La città, specialmente, è da anni teatro di episodi violenti: lo scorso agosto, in un solo weekend sono state uccise 7 persone e ferite 52 a causa delle armi da fuoco.

La bambina è stata raggiunta da un proiettile all'altezza della nuca. Subito è stata ricoverata in ospedale dove si troverebbe in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trovata involontariamente nel mezzo di un gruppo di persone quando qualcuno, all'improvviso, ha aperto il fuoco, ferendo la piccola.

A quanto riporta il New York Times, l'incidente si è verificato attorno alle 5.30 del pomeriggio. Il colpo che ha ferito la bambina sarebbe stato indirizzato verso un uomo di 31 anni, anche lui al momento in ospedal: è stato colpito alla mano. La polizia ha classificato la piccola come una "vittima involontaria": al momento stanno recuperando le immagine delle telecamere di sorveglianza del vicinato per fare luce sull'accaduto. L'uomo che ha aperto il fuoco sarebbe fuggito a piedi.