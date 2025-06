Fulmine colpisce l’acqua improvvisamente, in ospedale 20 persone che nuotavano: “Non pioveva, c’era il sole”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Almeno 20 persone sono rimaste ferite martedì pomeriggio quando un fulmine ha colpito improvvisamente l'acqua lungo una spiaggia della Carolina del Sud, in Usa. Diciotto di loro, 6 adulti e 12 bambini, hanno avuto bisogno di cure mediche e sono stati trasportati in ospedale ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita.

L'impatto è avvenuto in acqua al lago Murray quando il tempo si è improvvisamente annuvolato dopo una giornata di sole scatenando la scarica elettrica che poteva essere fatale. "Non ha piovuto e non ha fatto nulla del genere, è stata solo una nuvola temporalesca passata per caso", ha detto la portavoce della contea di Lexington, Vanessa Diaz facendo il punto su quanto accaduto ieri.

L’allarme per il fulmine è scattato poco prima delle 17 di martedì 24 giugno quando la scarica ha colpito l’acqua presso la diga di Dreher Shoals, all’interno del Lake Murray Public Park, dove in quel momento vi erano famiglie e gruppi con minori che nuotavano.

Sul posto la centrale operativa ha fatto confluire il ​​servizio antincendio, i servizi medici di emergenza e gli agenti del dipartimento dello sceriffo della contea di Lexington. Adulti e minori coinvolti sono stati quindi soccorsi e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Il capo dei vigili del fuoco della contea di Lexington, ha dichiarato che le squadre sono intervenute poco dopo le 16:45 al Dominion Beach Park e hanno visitato 20 pazienti sul posto. Diciotto persone, tra cui 12 minori, sono state trasportate in ospedale con ferite non mortali. Secondo le autorità, si è trattato di un singolo fulmine.

"Il fulmine che ha colpito l'acqua ha dato energia ad un cavo metallico con delle boe che circonda l'area balneabile. Diverse persone si erano avvicinate alle boe e si tenevano al cavo quando è stato colpito, mentre altre nuotavano nelle vicinanze. Tutti hanno subito una forte scossa, siamo stati fortunati che le ferite non siano state più gravi”, hanno spiegato i vigili del fuoco, aggiungendo: “I fulmini possono colpire lontano da una nuvola. Non sembra logico ma accade. C'era sole e luce al lago, con nuvole vicino ma non sopra la testa delle persone colpite”.