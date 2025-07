Alluvione in Texas, si aggrava il bilancio delle vittime: almeno 24 morti accertati e decine di dispersi Andranno avanti tutta la notte le ricerche dei dispersi e delle persone coinvolte nella violenta alluvione che nelle ore scorse ha colpito il Texas. Il bilancio delle vittime si è aggravato in poche ore: sono 24 i morti accertati, mentre decine di persone mancano all’appello. Il presidente Donald Trump: “Stiamo lavorando con il governatore Abbott, è una situazione terribile”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

I soccorritori al lavoro durante l’alluvione in Texas.

Andranno avanti tutta la notte le ricerche dei dispersi e delle persone coinvolte nella violenta alluvione che nelle ore scorse ha colpito il Texas. Il bilancio delle vittime si è aggravato in poche ore: sono 24 i morti accertati, mentre decine di persone mancano all'appello.

Le autorità statali e locali "restano in assetto di ricerca e soccorso", ha assicurato il governatore dello Stato, Greg Abbott, come riporta la Cnn.

Gli elicotteri dei soccorritori dotati di tecnologia a infrarossi stanno continuando a sorvolare le zone colpite, nel tentativo di localizzare eventuali vittime, ha fatto sapere una fonte vicina alle ricerche.

Le piogge torrenziali, cadute tra la notte di giovedì 3 luglio e la mattina di venerdì 4, hanno colpito duramente le contee di Kerr e Kendall, a ovest della capitale statale Austin, sommergendo in poche ore un’area rurale, Hill Country, dove si trovano numerosi campi estivi che attirano ogni anno migliaia di bambini e ragazzi da tutto lo Stato.

Durante la tempesta sono caduti quasi 30 centimetri di pioggia poco prima dell'alba di venerdì, facendo straripare le acque del fiume Guadalupe. Tra i dispersi almeno 23 bimbe e ragazze di un campo estivo femminile cristiano lungo il fiume a Hunt. Sono posto stanno intervenendo circa 500 soccorritori, insieme a 14 elicotteri e 12 droni.

I funzionari statali hanno rifiutato di fornire una stima del numero di persone disperse nella regione, ma hanno affermato che sono in corso massicce ricerche, con 237 persone finora tratte in salvo.

Le previsioni del Servizio meteorologico nazionale statunitense avrebbero sottostimato i rischi, secondo quanti riportano i giornali Usa. Ulteriori piogge sono previste e questo fa temere un peggioramento delle inondazioni, avvertono le autorità chiedendo ai residenti di non lasciare le case.

"Chiedo alla gente del Texas di pregare seriamente. – ha detto il vicegovernatore Dan Patrick – Pregate in ginocchio, affinché troviamo queste ragazze".

"È terribile. Le inondazioni? È scioccante. Non si sa ancora quante persone siano morte, ma sembra che siano deceduti alcuni giovani", ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One mentre si recava al suo golf club nel New Jersey, si legge ancora sul sito della Cnn.

Rispondendo alla domanda su eventuali aiuti federali il presidente ha detto: "Sì, ci occuperemo di loro. Stiamo lavorando con il governatore. È una situazione terribile".