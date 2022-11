Trump furioso per il risultato delle elezioni di Midterm: se la prende anche con la moglie Melania Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dal New York Times, Donald Trump sarebbe furioso con tutti coloro che hanno appoggiato la candidatura in Pennsylvania di Mehmet Oz, sconfitto al Senato dal democratico John Fetterman. Tra questi, ci sarebbe anche la moglie Melania: “Non è stata la sua decisione migliore”.

A cura di Ida Artiaco

L'onda rossa dei repubblicani non c'è stata: a discapito dei sondaggi della vigilia, le elezioni di Midterm, che si sono svolte negli Stati Uniti lo scorso 8 novembre, hanno visto il partito dell'ex presidente Donald Trump conquistare sì la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti ma senza travolgere i democratici, con i seggi al Senato ancora in bilico. Insomma, niente vittoria a valanga prevista alla vigilia del voto e nessuna umiliazione degli avversari come sperato.

Anche se i risultati definitivi arriveranno tra qualche giorno, le proiezioni parlano chiaro. Quanto successo non è piaciuto per niente proprio all'ex tycoon, che, secondo fonti a lui vicine, riprese dal New York Times, se la sarebbe presa anche con la moglie Melania per aver pubblicamente appoggiato la candidatura di Mehmet Oz in Pennsylvania, sconfitto, potremmo dire inaspettatamente, dal democratico John Fetterman.

John Fetterman (Getty).

La vittoria di quest'ultimo potrebbe essere decisiva per il controllo del Senato da parte del partito del presidente Biden. Nel suo discorso di ringraziamento, Fetterman ha affermato: "Sono orgoglioso della piattaforma della nostra campagna: proteggere il diritto di scelta delle donne, aumentare il salario minimo, combattere (per) la sindacalizzazione", ha detto il candidato democratico, che lo scorso maggio è stato vittima di un aneurisma cerebrale.

Ebbene, Trump pare se la sia presa con quanti gli hanno consigliato male circa il sostegno a Oz, medico e stella della tv a stelle e strisce senza alcuna precedente esperienza politica, che aveva vinto le primarie di maggio contro David McCormick. A partire proprio dalla moglie Melania: "Non è stata una delle sue decisioni migliori", avrebbe confidato ai suoi collaboratori.

Tuttavia, nonostante il risultato alle elezioni di Midterm e le pressioni di chi fa parte del suo entourage, pare che Trump annuncerà il 15 novembre la sua candidatura alle presidenziali del 2024.